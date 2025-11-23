Inter e Milan si sfidano nel derby della dodicesima giornata di Serie A. La partita, in programma domenica 23 novembre alle 20.45 a San Siro, non è soltanto un appuntamento di cartello: rappresenta un evento da record, capace di portare l’ennesimo sold out e un nuovo primato di incassi nello stadio milanese. Un segnale evidente di quanto Inter e Milan continuino a incarnare una tradizione sportiva e culturale unica, capace di attirare pubblico, interesse mediatico e valore economico come poche altre sfide nel panorama europeo. Un crocevia di classifica che arriva in un momento in cui il margine d’errore si riduce e ogni dettaglio può indirizzare la corsa al vertice.

Milioni di voci, per diventare una voce sola.

Un unico pensiero: domani sera 🖤💙 pic.twitter.com/nj46mWKHk8 — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 22, 2025

Il cammino delle due squadre dalla prima giornata ad oggi racconta percorsi differenti, ma entrambi significativi. L’Inter ha imboccato sin da subito la strada della continuità: solidità difensiva, automatismi chiari, gestione matura dei momenti chiave e un rendimento che non ha risentito delle assenze. La squadra di Chivu, giornata dopo giornata, ha confermato stabilità e concentrazione, costruendo un’identità precisa e dimostrando di essere una delle realtà più complete del campionato.

Il Milan allenato da Allegri ha invece vissuto un avvio meno lineare, complice qualche problema fisico e una rosa non sempre al meglio.

Ma con il passare delle settimane i rossoneri hanno ritrovato compattezza, ritmo e soprattutto personalità: una crescita graduale che si è vista nella fase difensiva, nella qualità della manovra e nella capacità di colpire con maggiore lucidità. Oggi il Milan arriva al derby con fiducia e consapevolezza, pronto a confrontarsi con un avversario che rappresenta uno dei test più probanti della stagione.

It’s derby day. Need we say more? ⌛ pic.twitter.com/zYq1pywyxF — AC Milan (@acmilan) November 23, 2025

Sul piano tattico, Chivu sembra orientato a confermare integralmente il suo 3-5-2. Sommer difenderà la porta nerazzurra, protetto dal trio formato da Akanji, Acerbi e Bastoni, colonna portante sin dalle prime giornate.

Sulle fasce agiranno Dimarco e Carlos Augusto, chiamati a dare profondità e sostanza. In mezzo, Calhanoglu guiderà la squadra con Barella e Zielinski pronti a inserirsi e ad accompagnare la manovra. In avanti, spazio alla consolidatissima coppia Thuram – Lautaro Martinez, tra le più incisive dell’intero campionato.

Il Milan risponderà con uno speculare 3-5-2. Davanti a Maignan agirà la linea composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic, un reparto che sta crescendo in compattezza e letture. Sulle corsie spazio a Saelemaekers e alla freschezza di Bartesaghi, mentre Estupinan recupera per la panchina. In mezzo Allegri si affiderà all’esperienza di Modric, alla fisicità di Fofana e all’equilibrio garantito da Rabiot.

Davanti toccherà a Leao e Pulisic provare a spaccare la partita sfruttando accelerazioni, dribbling e imprevedibilità: due armi fondamentali per un Milan che cerca conferme ad alto livello.

Dirigerà il match Maurizio Mariani, appartenente alla sezione CAN di Roma. Gli assistenti saranno Peretti, della sezione di Verona, e Colarossi, della sezione di Roma 2. Il quarto ufficiale sarà Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo, arbitro di grande esperienza nella gestione delle fasi concitate. Al VAR è designato Meraviglia, della sezione di Pistoia, affiancato dall’AVAR Mazzoleni, proveniente dalla sezione di Bergamo. Una squadra arbitrale di alto profilo, scelta per garantire precisione, equilibrio e tempestività decisionale in una sfida che, come ogni derby tra Inter e Milan, porta con sé un enorme carico di tensione, aspettative e impatto sulla classifica.

🗣 The Coach talks:



⚔ The derby

🗓 The coming months

💪 Training pic.twitter.com/FrGMR0DNG0 — AC Milan (@acmilan) November 22, 2025

Inter: la lista dei convocati di Mister Chivu per il derby della Madonnina

Portieri: Sommer, Martinez, Calligaris;

Difensori: Akanji, Acerbi, Bastoni, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Dimarco, Palacios;

Centrocampisti: Barella, Calhanoglu, Zielinski, Luis Henrique, Diouf, Sucic, Frattesi;

Attaccanti: Thuram, Lautaro Martinez, Bonny, Esposito;

Milan: i giocatori a disposizione di Allegri per sfidare l'Inter

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani;

Difensori: Estupinan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi, Odogu, De Winter;

Centrocampisti: Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek

Attaccanti: Leao, Pulisic, Nkunku