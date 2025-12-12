Sotto la cornice della PreZero Arena di Sinsheim, si disputerà sabato 13 dicembre alle 15:30 il match tra Hoffenheim e Amburgo, valido per la quattordicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Entrambe le squadre cercheranno di mettere in campo la loro migliore prestazioneper dare continuità ai rispettivi obiettivi di classifica”. I padroni di casa, i biancoblù dell'Hoffenheim, vogliono sfruttare il fattore campo contro un Amburgo determinato a scalare la classifica.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Amburgo

Hoffenheim (4-3-1-2): Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari; Prömel, Avdullahu, Burger; Asllani; Lemperle, Touré.



Amburgo (3-4-3): Heuer Fernandes; Nicolas Capaldo, Luka Vuskovic, Jordan Torunarigha; Bakery Jatta, Albert Sambi Lokonga, Jonas Meffert, Aboubaka Soumahoro; Fabio Vieira, Rayan Philippe, Jean-Luc Dompé.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 14
12/12/2025 20:30
Union Berlino
VS
Lipsia
13/12/2025 15:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Wolfsburg
13/12/2025 15:30
Hoffenheim
VS
Amburgo
13/12/2025 15:30
Eintracht Francoforte
VS
Augsburg
13/12/2025 15:30
St. Pauli
VS
Heidenheim
13/12/2025 18:30
Bayer Leverkusen
VS
Colonia
14/12/2025 15:30
Friburgo
VS
Borussia Dortmund
14/12/2025 17:30
Bayern Monaco
VS
Mainz
14/12/2025 19:30
Werder Brema
VS
Stoccarda

Quote di Hoffenheim-Amburgo: biancoblù favoriti

I quotisti sono concordi nel dare l'Hoffenheim come favorito per la vittoria nella sfida casalinga.

William Hill quota il successo dei padroni di casa a 1.75, il pareggio a 3.90 e la vittoria esterna dell'Amburgo a 4.00. Anche Bet365 presenta quote simili, offrendo l'Hoffenheim vincente a 1.70, con il pareggio a 4.33 e i tre punti per l'Amburgo a 4.20. I biancoblù puntano a sfruttare il fattore campo, nonostante la tenacia dell'Amburgo.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
13
12
1
0
49 / 9
40
37
W
W
W
D
W
2
Lipsia
13
9
2
2
28 / 13
15
29
W
D
W
L
W
3
Borussia Dortmund
13
8
4
1
23 / 11
12
28
W
W
D
D
W
4
Bayer Leverkusen
13
7
2
4
28 / 19
9
23
L
L
W
W
L
5
Hoffenheim
13
7
2
4
25 / 19
6
23
L
W
D
W
W
6
Stoccarda
13
7
1
5
21 / 22
-1
22
L
L
D
W
L
7
Eintracht Francoforte
13
6
3
4
28 / 29
-1
21
L
D
W
W
D
8
Colonia
13
4
4
5
22 / 21
1
16
D
D
L
L
W
9
Friburgo
13
4
4
5
20 / 22
-2
16
L
W
L
W
D
10
Borussia Mönchengladbach
13
4
4
5
17 / 19
-2
16
W
D
W
W
W
11
Werder Brema
13
4
4
5
18 / 24
-6
16
L
D
L
W
D
12
Union Berlino
13
4
3
6
16 / 22
-6
15
L
L
W
D
D
13
Amburgo
13
4
3
6
14 / 20
-6
15
W
W
L
D
L
14
Augsburg
13
4
1
8
17 / 27
-10
13
W
L
W
L
L
15
Wolfsburg
13
3
3
7
17 / 23
-6
12
W
D
L
L
L
16
Heidenheim
13
3
2
8
12 / 28
-16
11
W
W
L
L
D
17
St. Pauli
13
2
2
9
11 / 25
-14
8
D
L
L
L
L
18
Mainz
13
1
3
9
11 / 24
-13
6
L
L
D
L
D

Le statistiche dei protagonisti della sfida

Bazoumana Touré: la promessa ivoriana in attacco

Bazoumana Touré, appena 19 anni, è una delle soluzioni più interessanti del reparto offensivo.

Con 13 presenze stagionali in Bundesliga e 1026 minuti sul campo, Touré ha già realizzato 2 gol e fornito 3 assist, dimostrando di essere un potenziale game-changer per i biancoblù. Le sue capacità nel dribbling, con 53 tentativi di cui 21 riusciti, lo rendono una spina nel fianco delle difese avversarie.

Fisnik Asllani: un jolly d'attacco per l'Hoffenheim

Fisnik Asllani, 23 anni, si conferma unjolly offensivo capace di agire alle spalle delle punte per l'Hoffenheim. Autore di 5 reti in 13 apparizioni, Asllani si distingue per la sua abilità nel trovare la via della rete e nel gioco aereo, grazie alla sua altezza. Ha completato 25 tiri, 10 dei quali nello specchio, e un apporto totale di 2 assist alla causa biancoblù.

Fabio Vieira: il centrocampista creativo dell'Amburgo

Fabio Vieira, il 25enne portoghese dell'Amburgo, continua a rappresentare una delle migliori risorse di creatività dei suoi. In 8 presenze, ha segnato 1 gol e servito 2 assist, mettendosi in mostra con i suoi passaggi chiave (16) e duelli vinti (16 su 40). Uno dei migliori in campo per garbo e visione, nonostante le poche ammonizioni ricevute (2 gialli).

Jean-Luc Dompé: talento francese in avanti

Jean-Luc Dompé, con 11 presenze, è la mina vagante dell'attacco amburghese. Ha fino ad ora segnato 2 gol e la sua posizione in campo lo rende una minaccia costante, con 15 tiri totali e 9 sul bersaglio. Dompé sa anche creare occasioni da rete, grazie ai suoi 26 passaggi chiave, alimentando le ambizioni dell’Amburgo di sbloccarsi anche lontano da casa in trasferta.
