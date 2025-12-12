Sotto la cornice della PreZero Arena di Sinsheim, si disputerà sabato 13 dicembre alle 15:30 il match tra Hoffenheim e Amburgo, valido per la quattordicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Entrambe le squadre cercheranno di mettere in campo la loro migliore prestazioneper dare continuità ai rispettivi obiettivi di classifica”. I padroni di casa, i biancoblù dell'Hoffenheim, vogliono sfruttare il fattore campo contro un Amburgo determinato a scalare la classifica.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Amburgo

Hoffenheim (4-3-1-2): Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari; Prömel, Avdullahu, Burger; Asllani; Lemperle, Touré.



Amburgo (3-4-3): Heuer Fernandes; Nicolas Capaldo, Luka Vuskovic, Jordan Torunarigha; Bakery Jatta, Albert Sambi Lokonga, Jonas Meffert, Aboubaka Soumahoro; Fabio Vieira, Rayan Philippe, Jean-Luc Dompé.

Quote di Hoffenheim-Amburgo: biancoblù favoriti

I quotisti sono concordi nel dare l'Hoffenheim come favorito per la vittoria nella sfida casalinga.

William Hill quota il successo dei padroni di casa a 1.75, il pareggio a 3.90 e la vittoria esterna dell'Amburgo a 4.00. Anche Bet365 presenta quote simili, offrendo l'Hoffenheim vincente a 1.70, con il pareggio a 4.33 e i tre punti per l'Amburgo a 4.20. I biancoblù puntano a sfruttare il fattore campo, nonostante la tenacia dell'Amburgo.

Le statistiche dei protagonisti della sfida

Bazoumana Touré: la promessa ivoriana in attacco

Bazoumana Touré, appena 19 anni, è una delle soluzioni più interessanti del reparto offensivo.

Con 13 presenze stagionali in Bundesliga e 1026 minuti sul campo, Touré ha già realizzato 2 gol e fornito 3 assist, dimostrando di essere un potenziale game-changer per i biancoblù. Le sue capacità nel dribbling, con 53 tentativi di cui 21 riusciti, lo rendono una spina nel fianco delle difese avversarie.

Fisnik Asllani: un jolly d'attacco per l'Hoffenheim

Fisnik Asllani, 23 anni, si conferma unjolly offensivo capace di agire alle spalle delle punte per l'Hoffenheim. Autore di 5 reti in 13 apparizioni, Asllani si distingue per la sua abilità nel trovare la via della rete e nel gioco aereo, grazie alla sua altezza. Ha completato 25 tiri, 10 dei quali nello specchio, e un apporto totale di 2 assist alla causa biancoblù.

Fabio Vieira: il centrocampista creativo dell'Amburgo

Fabio Vieira, il 25enne portoghese dell'Amburgo, continua a rappresentare una delle migliori risorse di creatività dei suoi. In 8 presenze, ha segnato 1 gol e servito 2 assist, mettendosi in mostra con i suoi passaggi chiave (16) e duelli vinti (16 su 40). Uno dei migliori in campo per garbo e visione, nonostante le poche ammonizioni ricevute (2 gialli).

Jean-Luc Dompé: talento francese in avanti

Jean-Luc Dompé, con 11 presenze, è la mina vagante dell'attacco amburghese. Ha fino ad ora segnato 2 gol e la sua posizione in campo lo rende una minaccia costante, con 15 tiri totali e 9 sul bersaglio. Dompé sa anche creare occasioni da rete, grazie ai suoi 26 passaggi chiave, alimentando le ambizioni dell’Amburgo di sbloccarsi anche lontano da casa in trasferta.