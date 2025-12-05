L'Elche si prepara ad accogliere il Girona all'Estadio Manuel Martínez Valero di Elche, domenica 7 dicembre alle ore 14, per la quindicesima giornata della stagione 2025/26 di La Liga. Entrambe le squadre vanno alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. Gli occhi saranno puntati su Andrè Silva, attaccante di punta dell'Elche, e sul giovane talento del Girona, Yáser Asprilla, pronti a dare battaglia per i rispettivi colori.
Quote di Elche-Girona: i padroni di casa favoriti
I bookmaker vedono l'Elche come leggermente favorito nella sfida contro il Girona.
William Hill quota la vittoria dell'Elche a 2.15, il pareggio a 3.30 e la vittoria del Girona a 3.25.
Anche Bet365 offre quote simili per l'incontro: vittoria interna a 2.15, pareggio a 3.30 e successo esterno dei catalani a 3.50.
Le statistiche dei protagonisti
In casa Elche, André Silva è uno degli attaccanti più incisivi con 4 gol in 13 presenze nella stagione corrente, evidenziando la sua capacità di essere decisivo grazie ai 16 tiri tentati, metà dei quali nello specchio della porta.
Con una valutazione media di 6.87, Silva è chiamato a trascinare i suoi, sfruttando anche la sua abilità nei duelli vinti (41 su 103).
Dall'altra parte, per il Girona, Yáser Asprilla cerca ancora la sua prima rete stagionale, ma ha dato prova delle sue qualità contribuendo con 9 passaggi chiave e superando l’avversario nel 54% dei suoi dribbling tentati.
Infine Vladyslav Vanat ha totalizzato 3 gol in 11 partite, rappresentando una risorsa preziosa per il suo allenatore. Con un'ottima precisione nelle conclusioni a rete, avendo colpito il bersaglio 9 volte su 10 tiri complessivi, Vanat può essere il fattore sorpresa per la difesa dell'Elche.