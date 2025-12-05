L'Elche si prepara ad accogliere il Girona all'Estadio Manuel Martínez Valero di Elche, domenica 7 dicembre alle ore 14, per la quindicesima giornata della stagione 2025/26 di La Liga. Entrambe le squadre vanno alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. Gli occhi saranno puntati su Andrè Silva, attaccante di punta dell'Elche, e sul giovane talento del Girona, Yáser Asprilla, pronti a dare battaglia per i rispettivi colori.

Spain Flag
La Liga
Giornata 15
05/12/2025 21:00
Oviedo
VS
Maiorca
06/12/2025 14:00
Villarreal
VS
Getafe
06/12/2025 16:15
Alaves
VS
Real Sociedad
06/12/2025 18:30
Real Betis
VS
Barcellona
06/12/2025 21:00
Athletic Bilbao
VS
Atlético Madrid
07/12/2025 14:00
Elche
VS
Girona
07/12/2025 16:15
Valencia
VS
Siviglia
07/12/2025 18:30
Espanyol
VS
Rayo Vallecano
07/12/2025 21:00
Real Madrid
VS
Celta Vigo
08/12/2025 21:00
Osasuna
VS
Levante

Quote di Elche-Girona: i padroni di casa favoriti

I bookmaker vedono l'Elche come leggermente favorito nella sfida contro il Girona.

William Hill quota la vittoria dell'Elche a 2.15, il pareggio a 3.30 e la vittoria del Girona a 3.25.

Anche Bet365 offre quote simili per l'incontro: vittoria interna a 2.15, pareggio a 3.30 e successo esterno dei catalani a 3.50.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
15
12
1
2
42 / 17
25
37
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
15
11
3
1
32 / 13
19
36
W
D
D
D
W
3
Villarreal
14
10
2
2
29 / 13
16
32
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
15
9
4
2
28 / 14
14
31
L
W
W
W
W
5
Real Betis
14
6
6
2
22 / 14
8
24
W
D
D
W
L
6
Espanyol
14
7
3
4
18 / 16
2
24
W
W
L
L
W
7
Getafe
14
6
2
6
13 / 15
-2
20
W
L
L
W
W
8
Athletic Bilbao
15
6
2
7
14 / 20
-6
20
L
W
L
W
L
9
Rayo Vallecano
14
4
5
5
13 / 15
-2
17
D
D
D
L
W
10
Real Sociedad
14
4
4
6
19 / 21
-2
16
L
W
D
W
W
11
Elche
14
3
7
4
15 / 17
-2
16
L
D
D
L
L
12
Celta Vigo
14
3
7
4
16 / 19
-3
16
L
W
L
W
W
13
Siviglia
14
5
1
8
19 / 23
-4
16
L
L
W
L
L
14
Alaves
14
4
3
7
12 / 15
-3
15
L
L
L
W
L
15
Valencia
14
3
5
6
13 / 22
-9
14
D
W
D
L
L
16
Maiorca
14
3
4
7
15 / 22
-7
13
D
L
W
L
D
17
Osasuna
14
3
3
8
12 / 18
-6
12
D
L
L
D
L
18
Girona
14
2
6
6
13 / 26
-13
12
D
D
W
L
D
19
Levante
14
2
3
9
16 / 26
-10
9
L
L
L
L
D
20
Oviedo
14
2
3
9
7 / 22
-15
9
L
D
L
D
D

Le statistiche dei protagonisti

In casa Elche, André Silva è uno degli attaccanti più incisivi con 4 gol in 13 presenze nella stagione corrente, evidenziando la sua capacità di essere decisivo grazie ai 16 tiri tentati, metà dei quali nello specchio della porta.

Con una valutazione media di 6.87, Silva è chiamato a trascinare i suoi, sfruttando anche la sua abilità nei duelli vinti (41 su 103).

Dall'altra parte, per il Girona, Yáser Asprilla cerca ancora la sua prima rete stagionale, ma ha dato prova delle sue qualità contribuendo con 9 passaggi chiave e superando l’avversario nel 54% dei suoi dribbling tentati.

Infine Vladyslav Vanat ha totalizzato 3 gol in 11 partite, rappresentando una risorsa preziosa per il suo allenatore. Con un'ottima precisione nelle conclusioni a rete, avendo colpito il bersaglio 9 volte su 10 tiri complessivi, Vanat può essere il fattore sorpresa per la difesa dell'Elche.
