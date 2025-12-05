Il match tra Oviedo e Maiorca, valido per la 15ª giornata della Liga 2025/26, andrà in scena questa sera, venerdì 5 dicembre alle 21:00, all’Estadio Nuevo Carlos Tartiere.

Le due squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare punti pesanti per il prosieguo della stagione.

Il Maiorca, trascinato dalla fisicità e dal fiuto del gol di Vedat Muriqi, proverà a fare la voce grossa in trasferta.

L’Oviedo, invece, potrà contare sul calore del pubblico asturiano per tentare l’impresa e mettere in difficoltà la formazione balearica.

Le probabili formazioni di Oviedo-Maiorca

Sul prato del Nuevo Carlos Tartiere, il Real Oviedo dovrebbe presentarsi con un undici equilibrato, costruito per reggere l’urto fisico del Maiorca e ripartire con qualità.

Oviedo (4-4-2): Escandell; Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Dendoncker, Hassan, Cazorla, Chaira; Viñas, Rondón.

Il Maiorca, invece, dovrebbe affidarsi alla struttura del 4-2-3-1, sistema che permette di sfruttare al massimo la forza fisica e la capacità realizzativa di Vedat Muriqi.

Maiorca (4-2-3-1): Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Costa, Mascarell; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

Spain Flag
La Liga
Giornata 15
05/12/2025 21:00
Oviedo
VS
Maiorca
06/12/2025 14:00
Villarreal
VS
Getafe
06/12/2025 16:15
Alaves
VS
Real Sociedad
06/12/2025 18:30
Real Betis
VS
Barcellona
06/12/2025 21:00
Athletic Bilbao
VS
Atlético Madrid
07/12/2025 14:00
Elche
VS
Girona
07/12/2025 16:15
Valencia
VS
Siviglia
07/12/2025 18:30
Espanyol
VS
Rayo Vallecano
07/12/2025 21:00
Real Madrid
VS
Celta Vigo
08/12/2025 21:00
Osasuna
VS
Levante

Quote di Oviedo-Maiorca: equilibrio in campo

Le quote per la sfida tra Oviedo e Maiorca indicano un sostanziale equilibrio, con un leggero margine a favore degli ospiti.

William Hill propone la vittoria dell’Oviedo a 2.62, il pareggio a 2.90 e il successo del Maiorca a 2.90.

Bet365 offre valutazioni simili, ma con un piccolo spostamento verso i padroni di casa: l’1 è quotato a 2.55, il pari a 3.00 e il 2 a 3.10.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
15
12
1
2
42 / 17
25
37
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
15
11
3
1
32 / 13
19
36
W
D
D
D
W
3
Villarreal
14
10
2
2
29 / 13
16
32
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
15
9
4
2
28 / 14
14
31
L
W
W
W
W
5
Real Betis
14
6
6
2
22 / 14
8
24
W
D
D
W
L
6
Espanyol
14
7
3
4
18 / 16
2
24
W
W
L
L
W
7
Getafe
14
6
2
6
13 / 15
-2
20
W
L
L
W
W
8
Athletic Bilbao
15
6
2
7
14 / 20
-6
20
L
W
L
W
L
9
Rayo Vallecano
14
4
5
5
13 / 15
-2
17
D
D
D
L
W
10
Real Sociedad
14
4
4
6
19 / 21
-2
16
L
W
D
W
W
11
Elche
14
3
7
4
15 / 17
-2
16
L
D
D
L
L
12
Celta Vigo
14
3
7
4
16 / 19
-3
16
L
W
L
W
W
13
Siviglia
14
5
1
8
19 / 23
-4
16
L
L
W
L
L
14
Alaves
14
4
3
7
12 / 15
-3
15
L
L
L
W
L
15
Valencia
14
3
5
6
13 / 22
-9
14
D
W
D
L
L
16
Maiorca
14
3
4
7
15 / 22
-7
13
D
L
W
L
D
17
Osasuna
14
3
3
8
12 / 18
-6
12
D
L
L
D
L
18
Girona
14
2
6
6
13 / 26
-13
12
D
D
W
L
D
19
Levante
14
2
3
9
16 / 26
-10
9
L
L
L
L
D
20
Oviedo
14
2
3
9
7 / 22
-15
9
L
D
L
D
D

Le statistiche dei giocatori chiave di Oviedo e Maiorca

Ilyas Chaira: il centrocampista di 24 anni, di nazionalità marocchina, ha già totalizzato 12 presenze quest'anno, rivelandosi un perno a centrocampo per l'Oviedo, nonostante una sola mancanza in fase realizzativa.

Ha un rating medio di 6.54 e si dimostra incisivo nei dribbling con un discreto tasso di successo del 29%.

Salomón Rondón: all'età di 36 anni, l'attaccante veterano è la punta di diamante dell'Oviedo. Ha disputato 13 incontri segnando due reti, mantenendo sempre alta la pressione sulle difese avversarie. Con un rating medio di 6.58, Rondón continua a essere cruciale grazie alla sua esperienza e presenza fisica nel fronte offensivo.

Federico Viñas: l'uruguayano di 27 anni sta cercando il riscatto dopo una stagione con poche soddisfazioni personali. Sebbene abbia segnato solo un goal in 12 apparizioni, il suo impegno in fase difensiva è notevole, con 16 tackle realizzati fino ad ora.

Vedat Muriqi: l’attaccante kosovaro del Maiorca si distingue come uno dei migliori marcatori del campionato, avendo segnato 8 reti in 13 presenze. Con un rating impressionante di 7.15, Muriqi è un incubo per le difese avversarie, grazie alla sua fisicità e abilità nel posizionamento.
