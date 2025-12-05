Il match tra Oviedo e Maiorca, valido per la 15ª giornata della Liga 2025/26, andrà in scena questa sera, venerdì 5 dicembre alle 21:00, all’Estadio Nuevo Carlos Tartiere.

Le due squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare punti pesanti per il prosieguo della stagione.

Il Maiorca, trascinato dalla fisicità e dal fiuto del gol di Vedat Muriqi, proverà a fare la voce grossa in trasferta.

L’Oviedo, invece, potrà contare sul calore del pubblico asturiano per tentare l’impresa e mettere in difficoltà la formazione balearica.

Le probabili formazioni di Oviedo-Maiorca

Sul prato del Nuevo Carlos Tartiere, il Real Oviedo dovrebbe presentarsi con un undici equilibrato, costruito per reggere l’urto fisico del Maiorca e ripartire con qualità.

Oviedo (4-4-2): Escandell; Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Dendoncker, Hassan, Cazorla, Chaira; Viñas, Rondón.

Il Maiorca, invece, dovrebbe affidarsi alla struttura del 4-2-3-1, sistema che permette di sfruttare al massimo la forza fisica e la capacità realizzativa di Vedat Muriqi.

Maiorca (4-2-3-1): Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Costa, Mascarell; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

Quote di Oviedo-Maiorca: equilibrio in campo

Le quote per la sfida tra Oviedo e Maiorca indicano un sostanziale equilibrio, con un leggero margine a favore degli ospiti.

William Hill propone la vittoria dell’Oviedo a 2.62, il pareggio a 2.90 e il successo del Maiorca a 2.90.

Bet365 offre valutazioni simili, ma con un piccolo spostamento verso i padroni di casa: l’1 è quotato a 2.55, il pari a 3.00 e il 2 a 3.10.

Le statistiche dei giocatori chiave di Oviedo e Maiorca

Ilyas Chaira: il centrocampista di 24 anni, di nazionalità marocchina, ha già totalizzato 12 presenze quest'anno, rivelandosi un perno a centrocampo per l'Oviedo, nonostante una sola mancanza in fase realizzativa.

Ha un rating medio di 6.54 e si dimostra incisivo nei dribbling con un discreto tasso di successo del 29%.

Salomón Rondón: all'età di 36 anni, l'attaccante veterano è la punta di diamante dell'Oviedo. Ha disputato 13 incontri segnando due reti, mantenendo sempre alta la pressione sulle difese avversarie. Con un rating medio di 6.58, Rondón continua a essere cruciale grazie alla sua esperienza e presenza fisica nel fronte offensivo.

Federico Viñas: l'uruguayano di 27 anni sta cercando il riscatto dopo una stagione con poche soddisfazioni personali. Sebbene abbia segnato solo un goal in 12 apparizioni, il suo impegno in fase difensiva è notevole, con 16 tackle realizzati fino ad ora.

Vedat Muriqi: l’attaccante kosovaro del Maiorca si distingue come uno dei migliori marcatori del campionato, avendo segnato 8 reti in 13 presenze. Con un rating impressionante di 7.15, Muriqi è un incubo per le difese avversarie, grazie alla sua fisicità e abilità nel posizionamento.