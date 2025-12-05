Espanyol e Rayo Vallecano si preparano ad affrontarsi per la 15^ giornata della Liga 2025/26. Il match avrà luogo il 7 dicembre alle 18:30 presso l'RCDE Stadium di Cornella de Llobregat. Entrambe le formazioni cercheranno di guadagnare punti preziosi.

Spain Flag
La Liga
Giornata 15
05/12/2025 21:00
Oviedo
VS
Maiorca
06/12/2025 14:00
Villarreal
VS
Getafe
06/12/2025 16:15
Alaves
VS
Real Sociedad
06/12/2025 18:30
Real Betis
VS
Barcellona
06/12/2025 21:00
Athletic Bilbao
VS
Atlético Madrid
07/12/2025 14:00
Elche
VS
Girona
07/12/2025 16:15
Valencia
VS
Siviglia
07/12/2025 18:30
Espanyol
VS
Rayo Vallecano
07/12/2025 21:00
Real Madrid
VS
Celta Vigo
08/12/2025 21:00
Osasuna
VS
Levante

Quote di Espanyol-Rayo Vallecano: lieve preferenza per l'Espanyol

Secondo i bookmaker, l’Espanyol parte leggermente favorito per questo incontro.

William Hill quota la vittoria della squadra di casa a 2.38, il pareggio a 3.10 e il successo del Rayo Vallecano a 3.00. Simile la situazione nelle quote Bet365, dove l’Espanyol è quotato vincitore a 2.30, il pareggio a 3.40 e i tre punti per gli ospiti a 3.10.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
15
12
1
2
42 / 17
25
37
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
15
11
3
1
32 / 13
19
36
W
D
D
D
W
3
Villarreal
14
10
2
2
29 / 13
16
32
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
15
9
4
2
28 / 14
14
31
L
W
W
W
W
5
Real Betis
14
6
6
2
22 / 14
8
24
W
D
D
W
L
6
Espanyol
14
7
3
4
18 / 16
2
24
W
W
L
L
W
7
Getafe
14
6
2
6
13 / 15
-2
20
W
L
L
W
W
8
Athletic Bilbao
15
6
2
7
14 / 20
-6
20
L
W
L
W
L
9
Rayo Vallecano
14
4
5
5
13 / 15
-2
17
D
D
D
L
W
10
Real Sociedad
14
4
4
6
19 / 21
-2
16
L
W
D
W
W
11
Elche
14
3
7
4
15 / 17
-2
16
L
D
D
L
L
12
Celta Vigo
14
3
7
4
16 / 19
-3
16
L
W
L
W
W
13
Siviglia
14
5
1
8
19 / 23
-4
16
L
L
W
L
L
14
Alaves
14
4
3
7
12 / 15
-3
15
L
L
L
W
L
15
Valencia
14
3
5
6
13 / 22
-9
14
D
W
D
L
L
16
Maiorca
14
3
4
7
15 / 22
-7
13
D
L
W
L
D
17
Osasuna
14
3
3
8
12 / 18
-6
12
D
L
L
D
L
18
Girona
14
2
6
6
13 / 26
-13
12
D
D
W
L
D
19
Levante
14
2
3
9
16 / 26
-10
9
L
L
L
L
D
20
Oviedo
14
2
3
9
7 / 22
-15
9
L
D
L
D
D

Le statistiche dei protagonisti chiave di Espanyol e Rayo Vallecano

Pol Lozano, centrocampista dell’Espanyol, ha mostrato solidità in questa stagione con 14 presenze di cui 13 da titolare.

La sua tenacia si riflette nelle 11 intercettazioni e nei 14 tackles portati a termine. Tuttavia, i 33 falli commessi suggeriscono un’aggressività che a volte supera il limite.

L'attaccante Roberto Fernández si è invece finora distinto con 3 reti e 2 assist, in 14 apparizioni, inoltre ha effettuato 20 tiri totali di cui 10 nello specchio della porta.

Pere Milla, infine, finora ha trovato cinque gol per l’Espanyol, dimostrando anche abilità nel creare occasioni con 16 passaggi chiave.

Dall’altra parte, il Rayo Vallecano affida le chiavi della fase offensiva a Jorge de Frutos, che finora si è messo in luce con 4 gol e 1 assist. La sua capacità di mantenere il possesso e generare occasioni da rete è testimoniata da 14 passaggi chiave in stagione.

Álvaro García invece finora in stagione ha trovato 3 gol, e il suo lavoro di raccordo a centrocampo è vitale per la sua squadra, così come la freschezza di Fran Pérez, pronto a sorprendere con la sua capacità di dribbling e visione di gioco.
