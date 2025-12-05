Espanyol e Rayo Vallecano si preparano ad affrontarsi per la 15^ giornata della Liga 2025/26. Il match avrà luogo il 7 dicembre alle 18:30 presso l'RCDE Stadium di Cornella de Llobregat. Entrambe le formazioni cercheranno di guadagnare punti preziosi.

Quote di Espanyol-Rayo Vallecano: lieve preferenza per l'Espanyol

Secondo i bookmaker, l’Espanyol parte leggermente favorito per questo incontro.

William Hill quota la vittoria della squadra di casa a 2.38, il pareggio a 3.10 e il successo del Rayo Vallecano a 3.00. Simile la situazione nelle quote Bet365, dove l’Espanyol è quotato vincitore a 2.30, il pareggio a 3.40 e i tre punti per gli ospiti a 3.10.

Le statistiche dei protagonisti chiave di Espanyol e Rayo Vallecano

Pol Lozano, centrocampista dell’Espanyol, ha mostrato solidità in questa stagione con 14 presenze di cui 13 da titolare.

La sua tenacia si riflette nelle 11 intercettazioni e nei 14 tackles portati a termine. Tuttavia, i 33 falli commessi suggeriscono un’aggressività che a volte supera il limite.

L'attaccante Roberto Fernández si è invece finora distinto con 3 reti e 2 assist, in 14 apparizioni, inoltre ha effettuato 20 tiri totali di cui 10 nello specchio della porta.

Pere Milla, infine, finora ha trovato cinque gol per l’Espanyol, dimostrando anche abilità nel creare occasioni con 16 passaggi chiave.

Dall’altra parte, il Rayo Vallecano affida le chiavi della fase offensiva a Jorge de Frutos, che finora si è messo in luce con 4 gol e 1 assist. La sua capacità di mantenere il possesso e generare occasioni da rete è testimoniata da 14 passaggi chiave in stagione.

Álvaro García invece finora in stagione ha trovato 3 gol, e il suo lavoro di raccordo a centrocampo è vitale per la sua squadra, così come la freschezza di Fran Pérez, pronto a sorprendere con la sua capacità di dribbling e visione di gioco.