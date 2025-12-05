Valencia e Siviglia si preparano a scendere in campo domenica 7 dicembre alle 16:15, per la quindicesima giornata della La Liga, in un confronto che promette scintille. La cornice sarà lo storico Estadio de Mestalla, dove i padroni di casa del Valencia, alla ricerca di punti preziosi, sfideranno un Siviglia in cerca di continuità. Con i riflettori puntati su Hugo Duro, l'attaccante che aspira a essere un protagonista per i pipistrelli in questo incrocio tradizionalmente spettacolare.

Quote di Valencia-Siviglia: pipistrelli favoriti

I bookmaker vedono il Valencia leggermente favorito per questo confronto casalingo.

William Hill quota la vittoria casalinga a 2.15, il pareggio a 3.25 e il successo degli ospiti a 3.30. Bet365 allinea in gran parte le proprie previsioni con una quota di 2.15 per il Valencia, mentre la X e la vittoria del Siviglia sono offerte entrambe a 3.40.

Le statistiche dei giocatori chiave

Hugo Duro: il terminale offensivo del Valencia

Hugo Duro, alla ricerca della continuità nelle prestazioni, ha accumulato 723 minuti in 14 apparizioni in questa stagione, con una media voto di 6.75.

Con 4 reti, Duro si è già reso protagonista in zona gol, nonostante le sue apparizioni siano spesso limitate come sostituto (7 volte dalla panchina). Il suo rapporto tiri/gol (10 tentativi di cui 6 in porta) dimostra una certa efficacia sotto porta.

Diego López: dinamismo a centrocampo

Nella linea mediana, Diego López si distingue con 1051 minuti giocati in 14 partite, mostrando forza nei duelli con 50 vinti su 117 tentati. Con una valutazione complessiva di 6.74, il centrocampista ha segnato 3 reti, tutte decisive, integrando incursioni offensive con il lavoro di rottura della manovra avversaria.

Luis Rioja: esperienza e creatività

Luis Rioja, veterano con una valutazione di 6.76, è stato fondamentale nei meccanismi del Valencia con 3 assist e 1 gol in 14 apparizioni.

Il suo contributo passa anche dai 309 passaggi completati e dai 13 dribbling riusciti che rafforzano la sua capacità di essere decisivo nel cercare di cambiare il volto della gara.

Akor Adams: il pericolo principale del Siviglia

Dall’altro lato del campo, il Siviglia si affida alla fisicità di Akor Adams. Con 12 presenze, ha già realizzato 2 gol e fornito un assist, pur partendo molte volte dalla panchina (6 su 12 apparizioni), riuscendo a supportare la propria squadra con 11 tiri su 17 indirizzati nello specchio della porta.

Chidera Ejuke: talento dalla panchina

Chidera Ejuke, con i suoi 401 minuti nei quali è riuscito a garantire un assist, ha mostrato brillantezza nelle occasioni concesse dal tecnico, con 19 dribbling riusciti sui 33 tentati. Sua la capacità di cambiare il ritmo e dare varianti offensive al gioco del Siviglia nelle fasi cruciali.