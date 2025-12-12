La Fiorentina si prepara ad ospitare l'Hellas Verona nella 15ª giornata di Serie A, in programma il 14 dicembre alle 15:00, sul prato del Stadio Artemio Franchi di Firenze. Dopo la recente flessione in campionato, i viola di mister Vanoli sono determinati a tornare in carreggiata davanti al proprio pubblico. Si presenta un confronto interessante, in cui i gialloblù veronesi tenteranno di dar fastidio ai toscani, forti del loro spirito combattivo. La partita non solo rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di riscattare risultati altalenanti, ma anche per i giocatori chiave di mettersi in luce.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Verona

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Allenatore: Vanoli.

Per la squadra di casa, Vanoli, che medita un possibile adattamento tattico al 4-3-1-2 già ventilato, conferma un modulo solido con Pongracic nuovamente disponibile dopo la squalifica e relative valutazioni ancora in corso su Gosens, Fazzini e Fagioli.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.

Allenatore: Zanetti.

Il tecnico del Verona, Zanetti, schiera una formazione simile a quella vista di recente contro l'Atalanta, con il rientro di Gagliardini, in ballottaggio con Niasse, e conferma di Mosquera in attacco accanto a Giovane.

Italy Flag
Serie A
Giornata 15
12/12/2025 20:45
Lecce
VS
Pisa
13/12/2025 15:00
Torino
VS
Cremonese
13/12/2025 18:00
Parma
VS
Lazio
13/12/2025 20:45
Atalanta
VS
Cagliari
14/12/2025 12:30
Milan
VS
Sassuolo
14/12/2025 15:00
Udinese
VS
Napoli
14/12/2025 15:00
Fiorentina
VS
Verona
14/12/2025 18:00
Genoa
VS
Inter
14/12/2025 20:45
Bologna
VS
Juventus
15/12/2025 20:45
Roma
VS
Como

Quote di Fiorentina-Verona: viola leggermente favoriti

Le agenzie di scommesse vedono la Fiorentina come favorita per la sfida casalinga. William Hill quota la vittoria interna a 1.85, il pareggio a 3.30 e il successo esterno del Verona a 4.33. Quote analoghe proposte da Bet365, che offrono la vittoria dei viola a 1.85, il pari a 3.40 e il colpo del Verona a 4.50.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Milan
14
9
4
1
22 / 11
11
31
W
W
W
D
W
2
Napoli
14
10
1
3
22 / 12
10
31
W
W
W
L
D
3
Inter
14
10
0
4
32 / 13
19
30
W
W
L
W
W
4
Roma
14
9
0
5
15 / 8
7
27
L
L
W
W
L
5
Bologna
14
7
4
3
23 / 12
11
25
D
L
W
W
W
6
Como
14
6
6
2
19 / 11
8
24
L
W
W
D
D
7
Juventus
14
6
5
3
18 / 14
4
23
L
W
D
D
W
8
Sassuolo
14
6
2
6
19 / 17
2
20
W
L
D
W
L
9
Cremonese
14
5
5
4
18 / 17
1
20
W
W
L
L
L
10
Lazio
14
5
4
5
16 / 11
5
19
D
L
W
L
W
11
Udinese
14
5
3
6
15 / 22
-7
18
L
W
L
L
W
12
Atalanta
14
3
7
4
17 / 17
0
16
L
W
L
L
L
13
Cagliari
14
3
5
6
14 / 19
-5
14
W
L
D
D
L
14
Genoa
14
3
5
6
15 / 21
-6
14
W
W
D
D
W
15
Parma
14
3
5
6
10 / 17
-7
14
W
L
W
D
L
16
Torino
14
3
5
6
14 / 26
-12
14
L
L
L
D
D
17
Lecce
14
3
4
7
10 / 19
-9
13
L
W
L
D
W
18
Pisa
14
1
7
6
10 / 19
-9
10
L
L
D
W
D
19
Verona
14
1
6
7
11 / 21
-10
9
W
L
L
D
L
20
Fiorentina
14
0
6
8
11 / 24
-13
6
L
L
D
D
L

Le statistiche dei giocatori che possono fare la differenza

Guardando ai protagonisti attesi, emerge la presenza in campo di Rolando Mandragora per la Fiorentina, già autore di 4 reti in 14 presenze in questa stagione.

La sua regia a centrocampo, con 437 passaggi e 24 tackle, rappresenta una delle colonne portanti del gioco viola.

Albert Gudmundsson potrebbe essere un fattore importante nell'attacco toscano, grazie ai suoi 2 gol e 1 assist in 12 apparizioni. Anche Moise Kean, con 2 gol su 40 tiri, promette di dare continuità alle sue prestazioni, cercando maggiore precisione sotto porta.

Nel Verona, attenzione su Giovane Santana do Nascimento, il brasiliano che, con 3 gol e 4 assist, è un elemento chiave nel reparto offensivo di Zanetti. Il giovane attaccante si distingue per i dribbling e l'alto numero di passaggi chiave, totale 22, a testimoniare la sua visione di gioco e capacità di creare occasioni pericolose.
© RIPRODUZIONE VIETATA