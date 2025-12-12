La Fiorentina si prepara ad ospitare l'Hellas Verona nella 15ª giornata di Serie A, in programma il 14 dicembre alle 15:00, sul prato del Stadio Artemio Franchi di Firenze. Dopo la recente flessione in campionato, i viola di mister Vanoli sono determinati a tornare in carreggiata davanti al proprio pubblico. Si presenta un confronto interessante, in cui i gialloblù veronesi tenteranno di dar fastidio ai toscani, forti del loro spirito combattivo. La partita non solo rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di riscattare risultati altalenanti, ma anche per i giocatori chiave di mettersi in luce.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Verona

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Allenatore: Vanoli.

Per la squadra di casa, Vanoli, che medita un possibile adattamento tattico al 4-3-1-2 già ventilato, conferma un modulo solido con Pongracic nuovamente disponibile dopo la squalifica e relative valutazioni ancora in corso su Gosens, Fazzini e Fagioli.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.

Allenatore: Zanetti.

Il tecnico del Verona, Zanetti, schiera una formazione simile a quella vista di recente contro l'Atalanta, con il rientro di Gagliardini, in ballottaggio con Niasse, e conferma di Mosquera in attacco accanto a Giovane.

Quote di Fiorentina-Verona: viola leggermente favoriti

Le agenzie di scommesse vedono la Fiorentina come favorita per la sfida casalinga. William Hill quota la vittoria interna a 1.85, il pareggio a 3.30 e il successo esterno del Verona a 4.33. Quote analoghe proposte da Bet365, che offrono la vittoria dei viola a 1.85, il pari a 3.40 e il colpo del Verona a 4.50.

Le statistiche dei giocatori che possono fare la differenza

Guardando ai protagonisti attesi, emerge la presenza in campo di Rolando Mandragora per la Fiorentina, già autore di 4 reti in 14 presenze in questa stagione.

La sua regia a centrocampo, con 437 passaggi e 24 tackle, rappresenta una delle colonne portanti del gioco viola.

Albert Gudmundsson potrebbe essere un fattore importante nell'attacco toscano, grazie ai suoi 2 gol e 1 assist in 12 apparizioni. Anche Moise Kean, con 2 gol su 40 tiri, promette di dare continuità alle sue prestazioni, cercando maggiore precisione sotto porta.

Nel Verona, attenzione su Giovane Santana do Nascimento, il brasiliano che, con 3 gol e 4 assist, è un elemento chiave nel reparto offensivo di Zanetti. Il giovane attaccante si distingue per i dribbling e l'alto numero di passaggi chiave, totale 22, a testimoniare la sua visione di gioco e capacità di creare occasioni pericolose.