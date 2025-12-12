Il Bologna ospita la Juventus il 14 dicembre alle ore 20:45 nello storico Stadio Renato Dall'Ara, per la quindicesima giornata della Serie A 2025/26. La Vecchia Signora, sempre alla ricerca di punti fondamentali per la vetta, si prepara a un duello incandescente contro i felsinei, desiderosi di imporre la loro forza in casa.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David.

L’allenatore del Bologna, Italiano, dovrà fare a meno di Casale e Freuler. I bianconeri allenati da Spalletti scenderanno in campo senza poter contare su Milik, Vlahovic e Gatti, con David pronto a capitalizzare le occasioni come titolare dopo l’ottima prova in Champions League.

Italy Flag
Serie A
Giornata 15
12/12/2025 20:45
Lecce
VS
Pisa
13/12/2025 15:00
Torino
VS
Cremonese
13/12/2025 18:00
Parma
VS
Lazio
13/12/2025 20:45
Atalanta
VS
Cagliari
14/12/2025 12:30
Milan
VS
Sassuolo
14/12/2025 15:00
Udinese
VS
Napoli
14/12/2025 15:00
Fiorentina
VS
Verona
14/12/2025 18:00
Genoa
VS
Inter
14/12/2025 20:45
Bologna
VS
Juventus
15/12/2025 20:45
Roma
VS
Como

Quote di Bologna-Juventus: sfida equilibrata ma bianconeri avanti

Le quote dei bookmaker vedono la Juventus leggermente favorita nonostante giochi in trasferta.

William Hill quota la vittoria della Juventus a 2.50, il pareggio a 3.00 e la vittoria del Bologna a 2.80. Bet365 offre quote molto simili, con la vittoria dei bianconeri a 2.55, il pareggio a 3.25 e il successo del Bologna ancora a 2.80.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Milan
14
9
4
1
22 / 11
11
31
W
W
W
D
W
2
Napoli
14
10
1
3
22 / 12
10
31
W
W
W
L
D
3
Inter
14
10
0
4
32 / 13
19
30
W
W
L
W
W
4
Roma
14
9
0
5
15 / 8
7
27
L
L
W
W
L
5
Bologna
14
7
4
3
23 / 12
11
25
D
L
W
W
W
6
Como
14
6
6
2
19 / 11
8
24
L
W
W
D
D
7
Juventus
14
6
5
3
18 / 14
4
23
L
W
D
D
W
8
Sassuolo
14
6
2
6
19 / 17
2
20
W
L
D
W
L
9
Cremonese
14
5
5
4
18 / 17
1
20
W
W
L
L
L
10
Lazio
14
5
4
5
16 / 11
5
19
D
L
W
L
W
11
Udinese
14
5
3
6
15 / 22
-7
18
L
W
L
L
W
12
Atalanta
14
3
7
4
17 / 17
0
16
L
W
L
L
L
13
Cagliari
14
3
5
6
14 / 19
-5
14
W
L
D
D
L
14
Genoa
14
3
5
6
15 / 21
-6
14
W
W
D
D
W
15
Parma
14
3
5
6
10 / 17
-7
14
W
L
W
D
L
16
Torino
14
3
5
6
14 / 26
-12
14
L
L
L
D
D
17
Lecce
14
3
4
7
10 / 19
-9
13
L
W
L
D
W
18
Pisa
14
1
7
6
10 / 19
-9
10
L
L
D
W
D
19
Verona
14
1
6
7
11 / 21
-10
9
W
L
L
D
L
20
Fiorentina
14
0
6
8
11 / 24
-13
6
L
L
D
D
L

Le statistiche dei protagonisti più attesi

Tra i protagonisti annunciati del Bologna troviamo Federico Bernardeschi, cintura di esperienza per i rossoblù.

Bernardeschi, con 13 presenze in campionato della stagione in corso, ha apportato il suo contributo sia come titolare che entrando dalla panchina, collezionando 407 minuti di gioco e segnando 1 gol.

Santiago Castro, giovane talentuoso di 21 anni, ha mostrato fiuto del gol con 4 reti in 12 apparizioni stagionali, diventando una pedina chiave dell’attacco bolognese grazie anche ai 19 tiri totali e all'efficacia nei dribbling con 7 successi su 11 tentativi.

Nelle file della Juventus, gli occhi saranno puntati su Francisco Conceição. Il giovane attaccante portoghese ha già lasciato il segno con una performance solida valutata 7 su 11 presenze, dimostrando la sua bravura con 24 dribbling riusciti su 41.

Accompagna Conceição, il turco Kenan Yildiz, vero motore offensivo bianconero: 5 gol e 3 assist in 13 partite dimostrano la pericolosità del suo gioco. Con un rating di 7,38, Yildiz contribuirà senza dubbio alla spinta offensiva della Vecchia Signora.
© RIPRODUZIONE VIETATA