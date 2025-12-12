Il Bologna ospita la Juventus il 14 dicembre alle ore 20:45 nello storico Stadio Renato Dall'Ara, per la quindicesima giornata della Serie A 2025/26. La Vecchia Signora, sempre alla ricerca di punti fondamentali per la vetta, si prepara a un duello incandescente contro i felsinei, desiderosi di imporre la loro forza in casa.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David.

L’allenatore del Bologna, Italiano, dovrà fare a meno di Casale e Freuler. I bianconeri allenati da Spalletti scenderanno in campo senza poter contare su Milik, Vlahovic e Gatti, con David pronto a capitalizzare le occasioni come titolare dopo l’ottima prova in Champions League.

Quote di Bologna-Juventus: sfida equilibrata ma bianconeri avanti

Le quote dei bookmaker vedono la Juventus leggermente favorita nonostante giochi in trasferta.

William Hill quota la vittoria della Juventus a 2.50, il pareggio a 3.00 e la vittoria del Bologna a 2.80. Bet365 offre quote molto simili, con la vittoria dei bianconeri a 2.55, il pareggio a 3.25 e il successo del Bologna ancora a 2.80.

Le statistiche dei protagonisti più attesi

Tra i protagonisti annunciati del Bologna troviamo Federico Bernardeschi, cintura di esperienza per i rossoblù.

Bernardeschi, con 13 presenze in campionato della stagione in corso, ha apportato il suo contributo sia come titolare che entrando dalla panchina, collezionando 407 minuti di gioco e segnando 1 gol.

Santiago Castro, giovane talentuoso di 21 anni, ha mostrato fiuto del gol con 4 reti in 12 apparizioni stagionali, diventando una pedina chiave dell’attacco bolognese grazie anche ai 19 tiri totali e all'efficacia nei dribbling con 7 successi su 11 tentativi.

Nelle file della Juventus, gli occhi saranno puntati su Francisco Conceição. Il giovane attaccante portoghese ha già lasciato il segno con una performance solida valutata 7 su 11 presenze, dimostrando la sua bravura con 24 dribbling riusciti su 41.

Accompagna Conceição, il turco Kenan Yildiz, vero motore offensivo bianconero: 5 gol e 3 assist in 13 partite dimostrano la pericolosità del suo gioco. Con un rating di 7,38, Yildiz contribuirà senza dubbio alla spinta offensiva della Vecchia Signora.