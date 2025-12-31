Con l’apertura ufficiale del mercato di gennaio fissata per domani, iniziano a moltiplicarsi le voci e gli intrecci che potrebbero caratterizzare le prossime settimane. Tra i nomi più chiacchierati c’è senza dubbio quello di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, che negli ultimi giorni è stato accostato alla Juventus. Tuttavia, secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, alcuni club dalla Turchia potrebbero insediarsi nella trattativa.

Juventus, per Frattesi spunta la pista Turca

Secondo quanto filtra dall’ambiente bianconero, il profilo di Davide Frattesi sarebbe ritenuto ideale per rinforzare la mediana di Luciano Spalletti.

Tuttavia, come riferito dal giornalista Fabrizio Romano nel corso del suo ultimo intervento su YouTube, l’operazione appare tutt’altro che semplice. L’Inter, infatti, non sarebbe affatto convinta della formula proposta dalla Juventus, vale a dire un prestito con diritto di riscatto, ritenuta poco tutelante per il valore del giocatore.

Ecco perché, sempre secondo Romano, potrebbero aprirsi piste alternative per il futuro di Frattesi. In particolare, dalla Turchia diversi club avrebbero già manifestato il proprio interesse nei confronti del centrocampista nerazzurro, mostrando una maggiore disponibilità a soddisfare le richieste economiche dell’Inter. La dirigenza nerazzurra resta infatti ferma su una valutazione di circa 35 milioni di euro, cifra che alcuni club turchi sarebbero pronti a pareggiare, mettendo inoltre sul tavolo anche un ingaggio molto importante per il calciatore.

Cancelo, un'altra trattativa che potrebbe intrecciare i destini di Juventus e Inter

Ma il nome di Frattesi non è l’unico ad animare le indiscrezioni di mercato. Sempre Fabrizio Romano ha svelato nuovi dettagli su un altro dossier caldo: quello legato a Joao Cancelo. Il terzino portoghese sarebbe al centro di una trattativa che coinvolgerebbe Juventus, Inter e Barcellona, con il giocatore in uscita dall’Al-Hilal.

In questo caso, però, le strategie dei club sembrano differenti. La Juventus, stando alle informazioni emerse, si sarebbe limitata a contatti esplorativi con l’entourage del calciatore, attraverso semplici chiamate al suo procuratore. Inter e Barcellona, invece, avrebbero compiuto passi più concreti, cercando di comprendere fino in fondo quanto sia reale la possibilità di riportare Cancelo in Europa già dalle prossime settimane.

Il mercato apre ufficialmente domani, ma le manovre sono già entrate nel vivo. Tra Frattesi e Cancelo, Juventus e Inter si ritrovano ancora una volta protagoniste di un gennaio che si preannuncia ricco di colpi di scena.