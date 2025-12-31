Il terzino destro portoghese Joao Cancelo avrebbe deciso di chiudere la propria avventura in Arabia Saudita con l'Al-Hilal e il suo desiderio sarebbe quello di tornare a giocare in un calcio competitivo come quello europeo. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira quindi, l'agente del fluidificante avrebbe cominciato a muovere le acque, proponendo il proprio assistito a due big italiane, Juventus e Inter.

Schira: 'Cancelo è stato proposto a Juve e Inter che ci stanno pensando seriamente'

Schira è sceso nel dettaglio della notizia sul proprio canale Youtube: "Cancelo vuole lasciare l'Al-Hilal.

Sembra ai titoli di coda la sua avventura in Arabia e può tornare in Italia. Eh sì, perché ci sono due squadre importanti che cercano il terzino destro e alle quali Jorge Mendes l'ha già proposto. Sono due squadre che tra l'altro Cancelo conosce bene perché ha già giocato con entrambe, ovvero Inter e Juventus. Bisognerà perciò capire se c'è una delle due può avere più chance. Perché? Perché lo stipendio di Cancelo, anche solo per 6 mesi di prestito al lordo è in doppia cifra, quindi è un salasso sia per l'Inter che per la Juve ed è un po' fuori dai programmi di entrambe. Però se lo prendi in prestito, non paghi il cartellino e ti assicuri un giocatore che può spostare".

Ancora Schira: "Anni fa Cancelo spostava gli equilibri in Serie A: fu decisivo nell'Inter per tornare in Champions con Spalletti allenatore, che infatti oggi alla Juve lo prenderebbe volentieri, così come ha lasciato un ottimo ricordo in Ausilio e nelle persone che c'erano all'Inter all'epoca.

Quindi i nerazzurri hanno bisogno di un esterno a destra, di uno che salti l'uomo, che sappia giocare le due fasi e Cancelo come quinto con le spalle coperte da un difensore è perfetto. Nel 3-5-2 di Chivu sarebbe ideale, certo viene da due anni e mezzo un po' altalenanti e forse non sarebbe quel top che abbiamo visto nel suo "prime". L'Inter in ogni caso ci pensa e sta esplorando le condizioni per capire la fattibilità o meno dell'operazione. Stessa cosa vale per la Juve, perché con Mendes ha ottimi rapporti, basta pensare all'operazione con Conceicao, preso a un prestito onerosissimo da 10 milioni, poi riscattato grazie un pacchetto da 42. E allora attenzione perché poi quando fai affari con Mendes, il portoghese ti dà anche una mano e questa è una strada che può perseguire la Juve, specie se nel frattempo Joao Mario andrà via".

Joao Cancelo, un esterno che abbina velocità e tecnica come pochi

Joao Cancelo è un esterno moderno e totale, capace di interpretare il ruolo con una qualità tecnica fuori dal comune. Dotato di un controllo di palla sopra la media e di una naturale eleganza nei movimenti, il portoghese abbina rapidità di esecuzione a una visione di gioco da centrocampista aggiunto. Abile nel dribbling secco e nel gioco nello stretto, Cancelo è pericoloso sia in fase di spinta, grazie a cross precisi e soluzioni creative, sia nella costruzione dal basso, dove sa dettare i tempi e rompere le linee avversarie con passaggi verticali di grande pulizia tecnica.