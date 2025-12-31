In queste settimane si è parlato con insistenza di un possibile asse molto caldo fra la Juventus e il Milan, con il club rossonero pronto a prelevare dalla Continassa Federico Gatti, arcigno difensore centrale piemontese. Secondo le indiscrezioni rivelate da Gianni Balzarini però, lo stopper italiano non si muoverà da Torino finché l'ad bianconero Damien Comolli non troverà un suo degno sostituto.

Juventus, Balzarini: 'Allegri vuole Gatti e il difensore ha detto di si, ma Comolli prima deve trovare un difensore'

Balzarini, sul proprio canale Youtube, ha quindi rivelato: "Allegri vuole Federico Gatti al Milan, perché lo ha sempre stimato molto.

Lo stesso difensore ha dato il suo consenso a passare nella compagine rossonera, ma c'é il solito problema del reparto arretrato della Juventus. Quello dei bianconeri, è uno dei settori potenzialmente più debole, perché Rugani torna dopo settimane di stop e si ferma per altri 2 mesi. Bremer è un calciatore che va monitorato giornalmente per i guai che ha passato nell'ultimo anno e mezzo e a destra quasi sicuramente partirà Joao Mario. Quindi se Comolli non troverà una soluzione alternativa a Gatti, il classe '98 non lascerà Torino".

Balzarini, restando in tema mercato Juventus ha poi aggiunto: "Sento che molti tifosi bianconeri vorrebbero il ritorno di Federico Chiesa ma in questo momento credo che resti più una suggestione che una vera notizia.

Certamente la formazione bianconera avrà bisogno di un vice Yildiz, perché fra pochi giorni la squadra ricomincerà ad avere 3 appuntamenti a settimana e quindi il turco non può tirare la carretta da solo per tutta la stagione. In merito a questo non credo che Openda possa prendere il suo posto, perché abbiamo visto come il belga sia più adatto a ricoprire il ruolo del centravanti".

Il giornalista ha concluso dicendo: 'Ho letto le parole di Carnevali, l'amministratore delegato del Sassuolo, nel quale dice alla Juve di "salvare il soldato Frattesi". Il mediano dell'Inter non è certo un regista, il ruolo che serve di più ai bianconeri, però ce lo vedrei molto bene dietro alla punta, magari da trequartista".

Juve, da Akè a Dragusin, Comolli guarda in Premier per il difensore

In merito alle parole di Balzarini sul difensore, la Juventus starebbe effettivamente cercando uno stopper da regalarsi per gennaio. Nathan Akè ad esempio, è uno degli elementi che negli scorsi giorni è stato accostato ai bianconeri, ma il suo costo, 20 milioni di euro, lo renderebbe un profilo difficile da acquisire a titolo definitivo. Più semplice, economicamente parlando, risulterebbe essere il ritorno di Radu Dragusin: il centrale del Tottenham sarebbe in uscita e potrebbe lasciare Londra anche grazie a un prestito con diritto di riscatto per giugno.