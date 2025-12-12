Il Friburgo affronta il Borussia Dortmund il 14 dicembre, alle 15:30, al suggestivo Europa-Park Stadion di Friburgo. Questa sfida della quattordicesima giornata di Bundesliga offre un appuntamento da non perdere per gli appassionati del calcio tedesco, con il Borussia Dortmund in cerca di conferme per restare nelle posizioni di vertice. La partita sarà un banco di prova per entrambe le squadre: il Friburgo cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo, mentre i ragazzi del Borussia vorranno imporre il loro ritmo.

Le probabili formazioni di Friburgo-Borussia Dortmund

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kuebler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Hoeler.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Can, Schlotterbeck; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy.

Quote di Friburgo-Borussia Dortmund: gialloneri favoriti

Secondo i bookmaker, il Borussia Dortmund parte da favorito per il match di domenica: William Hill quota la vittoria dei gialloneri a 2.10, mentre il successo casalingo del Friburgo è quotato a 3.25 e il pareggio a 3.40.

Bet365 offre quote simili, con il 2 a 2.15, l'1 a 3.25 e il segno X a 3.50. Il margine è sottile, ma il talento offensivo del Borussia sembra mettere in difficoltà i padroni di casa.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Vincenzo Grifo, faro del centrocampo del Friburgo, si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione, con 4 reti segnate e un assist in 13 apparizioni in Bundesliga.

Il suo contributo in termini di passaggi chiave (21) e dribbling riusciti (7 su 8 tentativi) lo rende particolarmente cruciale nell'ispirare la manovra offensiva.

Jan-Niklas Beste, compagno di Grifo, agisce da mediano e, nonostante un rating di 6.52, offre solidità con 19 tackle e un discreto apporto offensivo grazie a 17 passaggi chiave in 10 partite.

Nel Borussia Dortmund, Karim Adeyemi si è già messo in grande evidenza: in 13 presenze ha segnato 4 gol e fornito un assist. La sua rapidità e capacità di dribbling (13 successi su 34 tentativi) aggiungono un pericolo costante sulla trequarti avversaria.

Julian Brandt, un altro tassello fondamentale per i gialloneri, ha contribuito con 3 gol e 2 assist in 11 apparizioni, dimostrando la sua versatilità nel supportare sia la manovra in attacco sia in fase di copertura con passaggi chiave (12) e dribbling (6 su 13).

Infine, l’attaccante Serhou Guirassy è chiamato a sfruttare la sua fisicità e presenza in area di rigore: con 5 reti all'attivo, il suo impatto sarà un dato da non sottovalutare, specialmente nei duelli aerei dove ha vinto 57 scontri su 113 tentati.