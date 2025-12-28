Gian Piero Gasperini ha ribadito con chiarezza l’importanza di Paulo Dybala per la Roma, sottolineando che “se sta bene, il valore della Roma aumenta”. Lo ha affermato durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, evidenziando come l’argentino rappresenti una risorsa tecnica superiore per la squadra.

Dybala, risorsa chiave per la Roma

Gasperini ha spiegato che “alcune volte schierarlo in posizione di centravanti era l’unica soluzione che avevamo, ma lui può fare benissimo quel ruolo. L’unico problema è quando ha qualche disagio fisico”.

Il tecnico ha quindi ribadito il suo desiderio di poter contare sempre su Dybala: “Io ho sempre sperato di contare su di lui, perché se sta bene, il valore della Roma aumenta”.

La sfida di Gasperini a Ferguson

Rivolgendosi a Evan Ferguson, Gasperini ha lanciato una sfida chiara: “Per questo se Ferguson vuole giocare deve fare una bella cosa: siccome rispetto a Dybala è molto più giovane, non deve metterla sul piano tecnico, ma sul piano della fame e della voglia di arrivare. Provare a fregargli il posto con queste armi”.

Il tecnico ha inoltre fatto il punto sulle condizioni di altri giocatori: Dovbyk non è ancora recuperato, ma Gasperini spera che lo sia la prossima settimana. Infine, una battuta sul Genoa: “Ha dato coraggio alla squadra ed è una grande dote per un allenatore.

Domani dovremo raschiare il barile per vincere la partita, perché c’è necessità assoluta di portare a casa tre punti, soprattutto in questo momento”.

La fiducia nel valore tecnico di Dybala emerge come elemento centrale nella strategia del tecnico, che punta a massimizzare il contributo dei giocatori più esperti. Inoltre, la sfida lanciata a Ferguson evidenzia la volontà di Gasperini di stimolare la competizione interna, valorizzando non solo il talento, ma anche l’atteggiamento e la determinazione dei giovani.