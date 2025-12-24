Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e riferendosi alle parole dette dall'ad di Exor John Elkann alla cena di fine anno organizzata dalla Juventus nelle scorse ore ha detto: "Mi hanno colpito e non poco le sue dichiarazioni, perché dal mio punto di vista ci deve essere sempre una linea di demarcazione tra le parole e i fatti. Siamo tutti bravi a tirare in ballo termini come ambizione, la storia, vittoria, poi secondo me i fatti fanno la differenza. Elkann tra le altre cose, ha detto che vede un gruppo che sta crescendo sempre più e vede un gruppo pronto ad arrivare ai trionfi, perché vincere è una cosa importante io poi aggiungo che vincere a questo punto dovrebbe essere un'ossessione.

Perché a parte il discorso legato alla Coppa Italia, la Juventus non la spunta in campionato da una vita, ovvero dal 2020 e già questo rende, secondo me, abbastanza misero il bottino di Elkann da quando si è insediato".

Pedullà: 'Elkann smettesse di fare certi discorsi e cercasse di dare una stabilità alla squadra'

Pedullà ha proseguito: "Perché credo che sia una macchia o un fiore all'occhiello al contrario, non aver vinto un campionato da quando è entrato in plancia di comando. Nella storia della Juventus è successo raramente, ma soprattutto colpisce il fatto che John Elkann metta pressione, dal suo punto di vista, al campo quando tutto nasce fuori dal campo. John Elkann dovrebbe sapere, un po' come il discorso della Ferrari, che se tu non vinci per tanto tempo, non può essere sempre colpa del pilota.

I bianconeri hanno preso gente forte, fortissima, che sono costati un occhio della testa, ma se non funziona il resto o se lasci il tecnico da solo, allora non vai da nessuna parte. Alla Continassa hanno cambiato dirigenti in quantità industriale nell'ultimo periodo e queste cose si sono chiaramente trasferite all'interno della squadra sui risultati che non sono arrivati.

Pedullà ha concluso: "Questo è un discorso che dal mio punto di vista e mi permetto di dire con grande umiltà, John Elkann dovrebbe memorizzare per evitare di rifare più avanti. Si dovrebbe infatti smettere di dire certe cose, facendo pensare ai tifosi che la Juventus non vinca per chissà quale sfortuna uno scudetto da circa 6 anni.

Forse Elkann dovrebbe modificare il proprio modo di lavorare e smettere di cambiare dirigenti come fossero una maglia".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Dire che la Juve non vince dal 2020 è una frase pigra priva di analisi'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "Dire che la Juve non vince uno scudetto da cinque anni non è un’analisi: è una frase pigra, buona per chi preferisce il titolo alla comprensione dei fatti" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Si non vince dal 2020, ma ha dovuto fare i conti con un sistema ostile, il cosiddetto palazzo. Con tutte le conseguenze che ne ha comportato, il resto è storia".