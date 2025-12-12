Nella quindicesima giornata della Serie A 2025/26, i riflettori si accendono anche al Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine. Domenica 14 dicembre alle ore 15, l'Udinese affronterà il Napoli. La squadra di casa, allenata da Runjaic, cercherà di riscattarsi dopo la recente sconfitta contro il Genoa, mentre i partenopei guidati da Antonio Conte vogliono consolidare la loro posizione in vetta alla classifica.

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

Per l'Udinese, Runjaic potrebbe optare per un 3-5-2. Questo schieramento vedrebbe Okoye tra i pali, difesa a tre con Bertola, Kabasele e Solet.

A centrocampo dovrebbero essere schierati Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp e Rui Modesto, mentre l'attacco dovrebbe basarsi su Zaniolo e Davis. Out Zemura a causa di una lesione al flessore.

Il Napoli potrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1. Milinkovic-Savic dovrebbe essere il portiere titolare, difesa formata da Beukema, Rrahmani e Buongiorno; in mediana dovrebbero esserci Di Lorenzo, Elmas, McTominay e Olivera, con Neres e Lang a sostenere l’unica punta Hojlund.

Quote di Udinese-Napoli: azzurri favoriti

I bookmaker indicano il Napoli come favorito per la vittoria.

William Hill offre una quota di 1.91 per il successo della squadra ospite, mentre il pareggio è quotato a 3.25 e la vittoria dell'Udinese a 4.20.

Anche Bet365 allinea le sue previsioni, quotando la vittoria esterna degli azzurri a 1.85, il pareggio a 3.40 e il successo dei friulani a 4.50.

Giocatori chiave: tra talento e prestazioni

Tra i protagonisti potenziali di questo incontro, da tenere d'occhio vi sono alcuni giocatori che possono fare la differenza.

Per l'Udinese, Nicolò Zaniolo, con 800 minuti giocati in 12 apparizioni stagionali, ha segnato 4 goal e sta dimostrando di essere tornato ai livelli di qualche anno fa, nonostante un numero elevato di falli commessi (32).

Keinan Davis è un altro elemento importante per i friulani. In 13 presenze, ha segnato 4 gol e offerto un assist, mostrando una buona precisione con 19 tiri totali. Con 68 duelli vinti su 128, il suo apporto fisico in campo è indubbio.

Per il Napoli, Scott McTominay si posiziona come una presenza solida a centrocampo. Con 1083 minuti in questa stagione, ha messo a segno 2 goal e 2 assist, contribuendo anche in fase difensiva con 11 intercetti.

Anche David Neres è spesso stato decisivo: con 3 reti e 3 assist in 12 presenze, rappresenta un'arma importante per la fase offensiva del Napoli, e la sua abilità nel dribbling (14 successi su 40 tentativi) potrebbe essere decisiva per sbloccare la difesa friulana.