Il Borussia Mönchengladbach è pronto ad affrontare il Wolfsburg sabato 13 dicembre, alle ore 15:30, presso il Borussia-Park, per la quattordicesima giornata della stagione corrente di Bundesliga. Entrambe le squadre mirano a guadagnare punti critici in una fase decisiva del campionato, in quello che si preannuncia un match intenso e competitivo.

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg

Mönchengladbach dovrebbe schierare un 3-4-2-1 con Moritz Nicolas tra i pali;Sander, Elvedi e Diks a formare la difesa a tre. A centrocampo, l'inclinazione offensiva è garantita da Castrop, Reitz, Engelhardt e Netz.

In attacco lGiovanni Reyna agirà alle spalle della coppia offensiva formata da Shuto Machino e Haris Tabakovic..

Wolfsburg, dal canto suo, risponde con un 4-2-3-1, dove Kamil Grabara sarà il portiere titolare, protetto da Kumbedi, Seelt, Koulierakis e Zehnter. In mediana, la coppia sperimentata Gerhardt-Arnold avrà il compito di dare equilibrio alla squadra, mentre davanti Eriksen, Majer e Wimmeroffriranno supporto a Mohamed Amoura.

Quote di Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg: i favori dei pronostici

I bookmaker considerano il Borussia Mönchengladbach più favorito nella sfida di sabato: William Hill quota la vittoria casalinga a 1.95, il pareggio a 3.60 e il successo esterno del Wolfsburg a 3.40.

Anche Bet365 propone quote simili, con il 2 a 3.60 e un pareggio leggermente più pagante a 3.80.

Statistiche dei giocatori in vista per la sfida

Giovanni Reyna è chiamato a dare qualità tra le linee in una fase delicata della stagione del Mönchengladbach.

Il trequartista statunitense, pur non avendo ancora trovato il gol in Bundesliga, ha messo insieme 258 minuti in 9 presenze, mostrando buoni spunti in fase di costruzione e nel dribbling, confermandosi una soluzione utile alle spalle delle punte in un reparto offensivo rimaneggiato.

Shuto Machino, attaccante giapponese, rappresenta una delle principali opzioni offensive a disposizione di Polanski viste le assenze nel reparto avanzato. In 12 presenze ha realizzato 2 gol, distinguendosi soprattutto per la sua generosità nel pressing e nella partecipazione ai duelli, risultando spesso prezioso nel lavoro sporco a sostegno della manovra.

Al centro dell’attacco agirà con ogni probabilità Haris Tabaković, riferimento principale del Mönchengladbach.

L’attaccante ha segnato 7 gol in 12 partite, confermandosi il terminale offensivo più affidabile della squadra, soprattutto in area di rigore, dove riesce a farsi trovare con continuità.

In casa Wolfsburg, l’attenzione sarà rivolta in particolare al rendimento offensivo della squadra, che pur avendo faticato a trovare continuità difensiva ha segnato in otto delle ultime cinque partite. Patrick Wimmer resta uno degli elementi più dinamici del centrocampo offensivo, grazie alla sua capacità di abbinare lavoro senza palla e inserimenti, risultando spesso decisivo nelle transizioni.