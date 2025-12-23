Il Milan ha già in pugno Juan David Arizala e Andrej Kostić, ma non li ha ancora tesserati: la riflessione del club riguarda l’utilizzo degli slot per extracomunitari nel mercato di gennaio.

Chi sono i due giovani

Juan David Arizala è un terzino sinistro colombiano classe duemilacinque, attualmente all’Independiente Medellín, seguito con interesse dal club rossonero. Andrej Kostić è un attaccante montenegrino classe duemilasette, in forza al Partizan Belgrado, con già otto gol nella sua prima stagione da titolare e paragonato a Vlahović per fisicità e modo di giocare spalle alla porta.

Il nodo degli slot extracomunitari

Entrambi i giocatori sono extracomunitari: Arizala ha passaporto colombiano, Kostić è montenegrino con passaporto serbo. Il Milan dispone di due slot liberi per tesserare giocatori extra Ue nel mercato di gennaio, ma la dirigenza si interroga sull’opportunità di utilizzarli entrambi per due prospetti non immediatamente pronti per la prima squadra. Arizala è del duemilacinque, Kostić del duemilasette, e il club valuta se sia più prudente riservare almeno uno slot per un acquisto più maturo, magari un difensore centrale.

Strategia e tempistiche

La riflessione del Milan è maturata in un contesto di mercato già attivo: la trattativa per Arizala sembra vicina alla chiusura, mentre per Kostić si tratta di una fase avanzata ma non ancora definita.

Il club vuole evitare di impegnare entrambi gli slot fin da subito, preferendo mantenere flessibilità per eventuali opportunità che potrebbero emergere più avanti nel mese.

Approfondimento

Secondo la Gazzetta dello Sport, le offerte per i due giovani sarebbero rispettivamente di circa tre milioni di euro per Arizala e cinque milioni per Kostić. La questione degli slot extracomunitari è centrale: il Milan potrebbe decidere di non utilizzarli entrambi subito per mantenere margine di manovra nel mercato invernale.