La Juventus guarda già con grande attenzione al mercato, consapevole che uno dei reparti da rinforzare con maggiore urgenza è il centrocampo. La priorità della dirigenza bianconera è quella di aggiungere qualità, dinamismo e fisicità in mezzo al campo, così da completare la rosa e renderla ancora più competitiva nella seconda parte della stagione. L’obiettivo principale, come riportato dal Corriere dello Sport, porta al nome di Ismael Konè del Sassuolo, profilo che da tempo è finito sul taccuino degli uomini mercato della Vecchia Signora.

Si cerca un centrocampista

Il centrocampista neroverde viene valutato dal Sassuolo circa 25 milioni di euro, una cifra importante ma ritenuta più accessibile rispetto ad altri obiettivi presenti sul mercato. Konè è considerato un giocatore moderno, capace di abbinare forza fisica, intensità e buone qualità tecniche, caratteristiche che si sposerebbero bene con le idee di gioco di Luciano Spalletti. La Juventus è consapevole che l’investimento non sarebbe banale, ma allo stesso tempo ritiene che il classe 2002 possa rappresentare un tassello fondamentale anche in ottica futura.

Il confronto con Davide Frattesi è inevitabile. Il centrocampista dell’Inter resta un nome molto apprezzato in casa bianconera, ma le richieste del club nerazzurro, che si aggirano tra i 35 e i 40 milioni di euro, complicano notevolmente l’operazione.

Una cifra giudicata troppo elevata dalla Juventus, soprattutto considerando la necessità di mantenere equilibrio tra investimenti e sostenibilità economica. Per questo motivo Konè viene visto come un’alternativa concreta e forse più percorribile, senza rinunciare alla qualità.

Thuram non si tocca

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile scambio che avrebbe potuto coinvolgere Khéphren Thuram e lo stesso Frattesi, ipotesi che però non ha mai realmente preso quota. La posizione della Juventus è stata fin da subito molto chiara: Thuram non è sul mercato. Il centrocampista francese è considerato una pedina imprescindibile del progetto tecnico, non solo per Spalletti ma anche per Giorgio Chiellini e per tutta la dirigenza bianconera.

La sua crescita, la sua fisicità e la capacità di incidere nelle due fasi lo rendono un punto fermo del presente e del futuro juventino.

Nonostante l’interesse dell’Inter e di altri club, soprattutto in vista della sessione di gennaio, la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi di Thuram. A Torino è ritenuto uno dei leader tecnici della squadra e un elemento su cui costruire il centrocampo dei prossimi anni. Per questo motivo, eventuali trattative che prevedano la sua partenza vengono considerate fuori discussione.

La strategia della Juventus è dunque chiara: valutare diverse opzioni sul mercato, senza fretta ma con grande attenzione, per consegnare a Spalletti un centrocampista in grado di alzare il livello della squadra.

Ismael Konè resta il nome in cima alla lista, ma la dirigenza continuerà a monitorare la situazione, pronta a cogliere eventuali occasioni. L’obiettivo finale è rafforzare il centrocampo senza sacrificare i giocatori chiave e mantenendo una linea coerente con il progetto tecnico ed economico del club.