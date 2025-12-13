Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X ricordando a tutti quei tifosi della Juventus critici nei confronti di John Elkann, che l'ad di Exor era presente anche quando il club bianconero vinceva nove scudetti di seguito sotto la presidenza del cugino Andrea Agnelli.

Intanto l'ex portiere Gigi Buffon ha sottolineato con piacere la scelta di Elkann di rifiutare l'offerta mossa da Tether per rilevare la Juventus.

Mecca: 'A onor del vero John Elkann era proprietario anche negli anni dei nove scudetti vinti'

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca sul proprio account X ha voluto scrivere la sua in merito al profilo di John Elkann: "Non che il periodo sia esaltante e tutti quanti noi tifosi non vediamo l’ora che la Juventus torni ad avere una società seria e a vincere ma, ad onor del vero, John Elkann era proprietario anche negli anni dei nove scudetti vinti. Così, per dovere di cronaca".

Parole, quelle scritte da Mecca, che in pochi minuti hanno generato la discussione fra i suoi sostenitori sul web: "Così, per dovere di cronaca, vogliamo anche dire chi c'era nel 2006? Chi ha chiesto la B con penalizzazione?

Chi ha ritirato il ricorso al Tar? I nove anni di Andrea Agnelli sono un interregno tra due disastri epocali di cui il primo è la madre delle madri", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "A me sembra francamente assurdo che nella famiglia ci sia solo Andrea Agnelli ad amare visceralmente la Juventus e farsi carico del ruolo di presidente serve quella figura li, non un nuovo proprietario".

Buffon: 'Credo che i tifosi debbano essere orgogliosi della famiglia Agnelli e in questo caso di John Elkann'

Anche l'ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon, parlando dell'offerta fatta da Tether e rifiutata dalla famiglia Agnelli per il passaggio di proprietà del club bianconero, ha detto: "Ho visto che è arrivata un'offerta importante, ma non mi sembra di aver visto che Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juve in vendita.

Questa è la cosa principale e credo che il tifoso della Juve debba essere orgoglioso e debba riconoscere sempre il merito e la felicità di essere riconoscibili attraverso la famiglia Agnelli e in questo caso John Elkann".

Intanto in queste ore arrivano anche le dichiarazioni ufficiali rilasciate sul sito ufficiale della Juventus proprio dall'amministratore delegato di Exor John Elkann, che in un videomessaggio ha ribadito con dichiarazioni inequivocabili la volontà della famiglia Agnelli di restare ancora saldamente al comando del club bianconero.