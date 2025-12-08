Il dirigente dell'Inter Piero Ausilio abbia già deciso su chi puntare per sostituire Yann Sommer, in scadenza a giugno 2026. L'obiettivo principale sarebbe Noah Atubolu, classe 2002, già nel giro della Nazionale tedesca e da due anni titolare nel Friburgo in Bundesliga.

A riportare l'interesse nerazzurro per Atubolu è stato il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo l'esperto di calciomercato, l'Inter potrebbe aver già parlato con gli agenti del portiere tedesco col contratto in scadenza nel 2027. A livello tecnico, la prima scelta è sempre stato Guglielmo Vicario del Tottenham.

Sui media si è parlato anche di Elia Caprile, oggi al Cagliari. Entrambi gli italiani appaiono tuttavia come obiettivi un po' troppo complicati sia per costi e non sembrano colpi in prospettiva.

L'Inter su Atubolu

La dirigenza nerazzurra sembrerebbe a oggi intrigata da un affare diverso. Oaktree continua a spingere per l'acquisto di giovani rivendibili e il ds Piero Ausilio ha sul suo taccuino un estremo difensore under 25 e dalle pretese di ingaggio contenute. Si tratta di appunto di Atubolu, portiere nato a Friburgo in Brisgovia nel 2002, di origini nigeriane e considerato in patria come il possibile erede di Baumann.

Il ventitreenne è alto 190 cm, è cresciuto nel Friburgo e gioca titolare nella squadra della sua città già dal 2022.

Ha percorso con merito tutta la trafila delle selezioni giovanili tedesche. Titolare nell'U16, nell'U17 e nell'U19 e sempre protagonista con l'U20 e l'U21. A ottobre di quest'anno ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale maggiore dopo aver impressionato il ct Julian Nagelsmann.

In Germania è apprezzato per la sua sicurezza fra i pali e la sua reattività. Va forte con i passaggi lunghi (è quinto fra i principali campionati europei per la precisione del long pass) Se la cava pure nel parare i rigori. Ed è in evidente crescita. L'Inter non ha mai bocciato definitivamente Josep Martinez. Lo spagnolo, preso a caro prezzo dal Genoa, resta parte del progetto. Anche se l'addio quasi certo di Sommer, che dovrebbe partire a zero alla fine di questa stagione, obbligherà comunque il club nerazzurro a sondare il mercato per trovare un altro estremo difensore.

Pepo Martinez ha mostrato buone qualità. E ha dalla sua una certa esperienza già in Serie A. Ma non ha avuto finora troppo spazio per mettersi in mostra. Dunque, non vi è alcuna certezza che sia lui l'erede designato di Sommer. L'arrivo di un altro estremo difensore potrebbe quindi costringerlo a giocarsi il posto da titolare o dover continuare a occupare il ruolo di secondo.

Ausilio segue il penality killer del Friburgo: Martinez potrebbe essere ceduto

A novembre 2025, Martinez è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, e ciò che ha vissuto ha di certo spinto Chivu a non prenderlo in considerazione come alternativa concreta a Sommer, nemmeno in quella fase in cui molti tifosi hanno criticato le prestazione dello svizzero.

L'ex Genoa è tornato in campo in Coppa Italia e per ora il suo status rimane quello di riserva.

Pare che la società stia valutando altri profili per il futuro e che Sommer, a meno di clamorose sorprese, si accaserà altrove come free agent. La proprietà non ha ancora stabilito un budget. Ma l'idea potrebbe essere quella di non spendere più di 25 milioni. In questo caso, Atubolu, sembrerebbe rientrare nel target, dato che la sua valutazione è ancora sotto i 20 milioni.

5 penalty save beruntun dari Noah Atubolu di Bundesliga



Sebutkan kiper jago nahan penalty andalan mu itu 🫵 pic.twitter.com/lyDSo4Y86z — Spieltag Indonesia (@SpieltagIndo) September 23, 2025

Sul tedesco ci sono però altri top club. Gli scout del Manchester United, come riferito in più occasioni dai tabloid inglesi, lo stanno seguendo da inizio stagione.

Poi potrebbero inserirsi anche il Milan (che deve preoccuparsi della possibile partenza a zero di Maignan) e il Napoli. Dopo che il ragazzo ha stabilito un record in Bundesliga parando cinque rigori consecutivi tra maggio 2024 e ottobre 2025, tutti si sono accorti di lui. In Germania si è guadagnato il soprannome di “Penalty Killer”.

Martinez potrebbe non accettare la situazione e chiedere la cessione. Lo stesso club nerazzurro, di fronte a offerte all'altezza delle aspettative, potrebbe liberare lo spagnolo senza alcun tipo di resistenza.