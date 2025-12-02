Nelle scorse ore prima Luca Momblano su Juventibus e poi Matteo Moretto su Youtube hanno smentito la notizia che vorrebbe rispettivamente la Juventus e il Milan sulle tracce di Sergio Ramos, centrale difensivo in uscita dal Monterrey.

Juventus, Momblano smentisce la candidatura di Ramos: 'Attualmente non mi risulta sia un nome valutato'

In queste ore è tornato a circolare come ormai quasi di consueto il nome di Sergio Ramos attorno alla Juventus. Il famigerato difensore spagnolo ex Real Madrid si trova attualmente fra le fila del CF Monterrey, club di prima divisione messicana con il quale lo stopper è legato contrattualmente fino al termine del dicembre 2025.

A gennaio quindi, il classe '86 si dovrebbe svincolare fra i parametri 0, un dettaglio che secondo alcune voci di mercato, non sarebbe sfuggito proprio all'amministratore delegato bianconero Damien Comolli. La notizia è stata quindi ripresa dal giornalista Luca Momblano che ai microfoni di Juventibus ha voluto dare la sua versione dei fatti: "Da alcuni check veramente superficiali, non mi risulta nulla in chiave Sergio Ramos in questo momento. Però va anche detto che ho fatto solo due domande al volo a chi di dovere".

Momblano ha poi ricordato: "Ramos fu uno dei primi grandi argomenti di mercato che affrontai il settembre di oltre due anni fa. Poi ci fu l'infortunio di Bremer a ottobre e a novembre il primo vero contatto con lo spagnolo, che venne replicato nel successivo dicembre, quando Thiago Motta ebbe la brillante idea di dire no a Ramos e allo stesso tempo di mandare via anche Danilo.

Così, giusto perché secondo loro eravamo tanti, belli e forti. Da quello che so, un anno fa esatto, Giuntoli chiude di fatto la trattativa con l'iberico: quindi aveva in mano tutte le cifre, era un'operazione che sarebbe costata mal contati 4 milioni di euro, poteva arrivare da parametro 0 e non dovevi neanche aspettare gennaio.

Dopo di ciò, ci fu l'analisi dello staff tecnico che portò a un no piuttosto drastico sulla sua candidatura. Infine si tornò quasi alla disperata su Ramos, a seguito del no di Araujo, ma le cose ormai erano già fatte e decise.

Milan, Moretto: 'Non mi risulta che il Milan abbia inserito Ramos nella sua lista'

Ramos non è stato accostato soltanto alla Juventus ma anche al Milan.

Una notizia di cui ha parlato su Youtube il giornalista Matteo Moretto: "Ramos gradirebbe giocare in Italia, anche se in questo momento non ci sono trattative. Va inoltre sottolineato come lo spagnolo piacerebbe anche ad altri club e abbia uno stipendio molto molto importante. Perché ok parliamo di un giocatore di 39 anni ma comunque di uno che ha un palmares invidiabile e che porterebbe tanta esperienza. Da quello che so io comunque, il Milan non lo avrebbe inserito nella sua short list per gennaio".