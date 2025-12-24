La Juventus guarda con attenzione al prossimo calciomercato e individua in Davide Frattesi uno dei profili ideali per rinforzare il proprio centrocampo. Il nome del centrocampista dell’Inter è tornato con forza sul taccuino della dirigenza bianconera, che starebbe valutando una possibile operazione strutturata, ispirata a modelli già sperimentati in passato, come quella che portò all’arrivo di Conceição.

L’interesse della Juventus per Frattesi

L’attenzione della Juventus su Frattesi nasce dall’esigenza di aggiungere dinamismo, inserimenti e qualità in mezzo al campo.

Il classe 1999 viene considerato un giocatore moderno, capace di garantire gol, intensità e duttilità tattica. I bianconeri starebbero studiando una strategia sostenibile dal punto di vista economico, valutando formule alternative come prestiti onerosi, obblighi di riscatto o contropartite tecniche per abbassare l’esborso immediato.

La valutazione dell’Inter

Dal canto suo, l’Inter non sembra intenzionata a fare sconti. Il club nerazzurro valuta Frattesi oltre i 30 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un centrocampista nel pieno della maturità e con ancora ampi margini di crescita. La dirigenza interista considera il giocatore una risorsa importante e, in assenza di un’offerta ritenuta irrinunciabile, non avrebbe fretta di cederlo, soprattutto a una diretta concorrente come la Juventus.

Scenario complesso ma aperto

L'interesse della Juventus per Frattesi si scontra quindi con le alte pretese economiche dell'Inter, ma il calciomercato è lungo e le strategie possono evolversi. Molto dipenderà dalle uscite bianconere, dal budget disponibile e dalla volontà del giocatore. La sensazione è che la pista resti complicata, ma non del tutto chiusa, soprattutto se dovessero crearsi le giuste condizioni nelle prossime settimane.