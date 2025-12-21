La Juventus di Luciano Spalletti ha centrato una vittoria fondamentale per 2-1 contro la Roma nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A, disputato allo Stadium sabato sera. I tre punti conquistati rafforzano la posizione bianconera in classifica, ma il "day after" alla Continassa porta notizie contrastanti dall'infermeria. Tre protagonisti della gara – il difensore Daniele Rugani, l'esterno Francisco Conceição e il centrocampista Weston McKennie – sono usciti acciaccati dal campo e sottoposti a immediati accertamenti specialistici al JMedical, il centro medico del club torinese

Lesione di medio grado per Rugani

Il report ufficiale diffuso dalla società delinea un quadro differenziato.

Per Rugani, gli esami strumentali hanno confermato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra, un infortunio muscolare che impone uno stop prolungato. I tempi di recupero non sono ancora definiti con precisione assoluta, ma le stime iniziali puntano a circa sei settimane di assenza. Il club ha annunciato un nuovo controllo tra 10 giorni per monitorare l'evoluzione del quadro clinico e affinare la prognosi. Questa tegola complica i piani tattici di Spalletti, già alle prese con un calendario fitto e un reparto arretrato sotto pressione. Rugani, veterano della rosa con esperienza accumulata in bianconero, rappresenta una pedina preziosa per la rotazione difensiva, e la sua assenza peserà nelle prossime settimane cruciali della stagione.

Buone notizie per Conceição e McKennie

Di contro, arrivano buone notizie dagli altri due bianconeri. Per Conceição e McKennie, gli accertamenti hanno escluso lesioni muscolari di sorta: i problemi riscontrati durante la partita si sono rivelati semplici affaticamenti, gestibili con un protocollo di monitoraggio quotidiano. Lo staff medico adotterà un approccio prudente, valutando giorno per giorno la risposta fisica dei due giocatori. Entrambi rimangono in dubbio per l'impegno contro il Pisa, ma le probabilità di un rientro rapido sono elevate, evitando così lunghi periodi di stop. Conceição, con la sua velocità e imprevedibilità sull'out destro, e McKennie, pilastro del centrocampo per fisicità e versatilità, potranno presto tornare a disposizione del tecnico italiano.

Implicazioni tattiche e prossime sfide

Le implicazioni per la Juventus sono immediate. Spalletti dovrà ridisegnare l'assetto arretrato, puntando con maggiore continuità su Gleison Bremer e Federico Gatti come centrali titolari, con possibili integrazioni da parte di giovani della cantera o alternative dalla panchina. La vittoria sulla Roma, ottenuta con grinta e lucidità nonostante le uscite anticipate, infonde morale e fiducia all'ambiente bianconero.

Tuttavia, l'infermeria rimane un tallone d'Achille da gestire con attenzione,. Il prossimo test contro il Pisa del 27 dicembre rappresenterà un banco di prova per la profondità dell'organico e per la capacità di Spalletti di adattare la squadra alle emergenze. La dirigenza osserva con attenzione, conscia che il 2026 si aprirà con sfide decisive per gli obiettivi stagionali.