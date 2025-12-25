La Juventus, in questo mercato, potrebbe essere chiamata a fare qualche movimento in entrata, ma l’attenzione della dirigenza bianconera è rivolta anche alle possibili uscite. Il club, infatti, sta monitorando diverse situazioni e tra i giocatori che piacciono ad altre squadre ci sarebbe Federico Gatti. Il difensore piemontese, reduce da una stagione di alti e bassi, è finito nel mirino di alcune società e, in particolare, del Milan, che è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato.

Dell’interesse rossonero per Federico Gatti ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Il giornalista ha chiarito fin da subito i contorni della situazione, ridimensionando alcune voci circolate nelle ultime settimane: “Ad oggi c’è stata una chiamata da parte di Allegri a Gatti, ma primo non c’è una trattativa tra Juventus e Milan”. Parole che evidenziano come, al momento, non ci siano contatti ufficiali tra i due club e che l’eventuale interesse si sia limitato a un dialogo diretto tra l’allenatore rossonero e il calciatore.

Le parole di Moretto

Moretto ha poi aggiunto un ulteriore elemento di riflessione, sottolineando come il profilo di Gatti non convinca pienamente tutti all’interno dell’ambiente milanista: “Milan all’interno della dirigenza rossonera non c’è unanimità su questo nome”.

Questo aspetto potrebbe rappresentare un freno importante a un’eventuale operazione, soprattutto in una fase di mercato in cui il Milan valuta con grande attenzione ogni investimento, cercando profili che mettano d’accordo area tecnica e dirigenza.

L’esperto di mercato ha inoltre escluso in maniera netta un’altra ipotesi circolata nelle scorse settimane, ovvero quella di uno scambio con Samuele Ricci: “Ad oggi non c’è chiaramente anche l’ipotetico scambio con Ricci ad oggi non ha forma”. Anche in questo caso, dunque, non ci sarebbero basi concrete su cui costruire una trattativa, lasciando la situazione in una fase di totale attesa. Adesso non resta che capire come evolverà il futuro di Federico Gatti e se davvero il difensore potrà lasciare la Juventus nei prossimi mesi.

Gatti rischia di avere poco spazio

Nel frattempo, però, il numero 4 bianconero è fermo ai box a causa dell’infortunio al menisco e il suo rientro potrebbe coincidere con uno scenario profondamente diverso rispetto a quello lasciato prima dello stop. Infatti, Gleison Bremer è tornato a disposizione e Teun Koopmeiners sembra ormai diventato definitivamente un difensore. Luciano Spalletti apprezza molto le qualità dell’olandese e, dopo la squalifica, è pronto a riprendersi un ruolo centrale nella retroguardia a tre. In questo contesto, uno tra Kalulu e Kelly rischierebbe di restare fuori dalle rotazioni. Di conseguenza, Gatti, al suo ritorno dall’infortunio, potrebbe trovare ancora meno spazio rispetto al passato, rendendo il suo futuro alla Juventus un tema sempre più delicato da monitorare.

Il rientro del numero 4 bianconero è fissato per la metà di gennaio. Dopodiché dovrà ritrovare la forma e ci vorrà un podi tempo per tornare in campo. In ogni caso le decisioni finali giocheranno a Spalletti. Nelle prime uscite del tecnico di Certaldo, Gatti non è stato spesso titolare perciò chissà che questo non apra a scenari di mercato.