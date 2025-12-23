La Juventus guarda con attenzione al futuro e lavora già per rinforzare un centrocampo che, nelle idee del club e di Luciano Spalletti, necessita di innesti mirati per aumentare qualità, dinamismo ed esperienza. Tra i profili seguiti con maggiore interesse nelle ultime settimane c’è quello di Xaver Schlager, centrocampista austriaco classe 1998 attualmente in forza al Lipsia. Si tratta di un’operazione che sembra più orientata verso l’estate, ma che potrebbe conoscere sviluppi già nei prossimi mesi. A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, spiegando come i contatti tra le parti siano già avviati: “Confermiamo di come la Juventus stia seguendo Schlager, 28 anni, austriaco centrocampista del Lipsia con un contratto di scadenza nel 2026.

Ben 135 partite in Bundesliga in carriera. Schlager è un obiettivo della Juventus. Ci sono già contatti in corso tra la Juventus e l’entourage di Schlager”.

Moretto parla della situazione di Schlager

Parole che confermano l’interesse concreto del club bianconero per un giocatore che, nel corso degli anni, ha maturato grande esperienza ad alti livelli, diventando uno dei punti di riferimento del centrocampo del Lipsia. Moretto ha poi approfondito la strategia che la Juventus potrebbe adottare nei prossimi mesi, lasciando aperta la possibilità di un’azione anticipata già nel mercato di gennaio: “Vedremo se questo nome, che è un nome per giugno, quindi la Juventus eventualmente potrebbe pensare di avanzare una proposta ufficiale a gennaio per bloccare Schlager in vista di giugno.

Questo è un po’ l’idea. però vedremo se poi dopo questa operazione può andare avanti, ma è sicuramente un nome che vi confermiamo”.

L’idea del club sarebbe quindi quella di muoversi in anticipo per assicurarsi il giocatore, evitando l’inserimento di altri top club nella corsa al centrocampista austriaco. Una mossa strategica che consentirebbe alla Juventus di programmare con maggiore serenità il futuro reparto di mezzo, dando continuità al progetto tecnico.

Poco spazio per Frattesi

Nel frattempo, la Juventus continua a valutare anche altri profili per la sessione invernale. La dirigenza ha una lista di nomi ben definita, ma l’impressione è che a gennaio si proverà soprattutto a cogliere un’occasione, senza forzare operazioni troppo onerose.

In ogni caso, la mediana di Spalletti resta il reparto che necessita di maggiori rinforzi, sia in termini numerici sia per quanto riguarda le caratteristiche dei giocatori.

Tra i nomi che continuano a raccogliere consensi c’è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter è da tempo un pallino di Spalletti, che vorrebbe ritrovarlo dopo averlo allenato in nazionale. Tuttavia, strapparlo ai nerazzurri non sarà semplice, soprattutto a causa delle elevate richieste economiche dell’Inter. Molto, in questo senso, dipenderà dalla volontà del giocatore, che con Chivu sta trovando pochissimo spazio e fino ad ora ha giocato solo il 15% delle partite a disposizione. Una situazione che la Juventus osserva con attenzione, pronta a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti.