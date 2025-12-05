Il calendario della Bundesliga propone una sfida dal sapore classico sabato 6 dicembre, alle ore 15:30, alla MHPArena di Stoccarda, dove i padroni di casa dello Stoccarda affronteranno gli ospiti del Bayern Monaco nella 13ª giornata della stagione. La partita, molto attesa da entrambe le tifoserie, rappresenta un'occasione per il Bayern di consolidare ulteriormente la sua posizione ai vertici della classifica, mentre lo Stoccarda cercherà di resistere all'attacco bavarese nel tentativo di strappare almeno un punto in casa.

Quote di Stoccarda-Bayern Monaco: bavaresi favoriti

William Hill quota la vittoria del Bayern Monaco a 1.44, il pareggio a 4.80 e il successo dello Stoccarda a 5.00.

Anche Bet365 conferma le tendenze con dati analoghi: 1.45 per il trionfo bavarese, 5.00 il pareggio e 5.75 la vittoria dei padroni di casa. Gli esperti considerano dunque il Bayern favorito, anche grazie alla forma eccellente di Kane e Díaz.

Statistiche dei giocatori chiave: Kane, Díaz e l'emergente Karl

Harry Kane, classe '93, continua a incantare con il Bayern Monaco, trovandosi perfettamente a suo agio nel sistema di gioco tedesco.

Con 14 reti in 12 presenze e una valutazione media di 8.03, è l'autentico leader dell'attacco bavarese. Impressa la sua capacità nel fornire, inoltre, 3 assist e convertire ben 4 rigori su altrettanti tentativi.

Luis Díaz, il dinamico colombiano, ha mostrato una continuità pazzesca quest'anno, non soltanto segnando 7 reti, ma anche aiutando i compagni con 5 assist. La sua presenza a centrocampo è garantita da qualità nel dribbling (19 successi su 44 tentativi) e da una solida presenza nei duelli fisici.

Il Bayern punterà sui giovani, come il 17enne Lennart Karl, la cui crescita è sotto l'occhio attento del pubblico tedesco. In 10 apparizioni, è andato a segno 2 volte, confermando la sua capacità di alternare dribbling riusciti con passaggi chiave, guadagnandosi una valutazione media di 7.09. Sarà interessante osservare se il tecnico riporrà fiducia nel giovane per affrontare una sfida di così alto livello.