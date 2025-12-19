La Juventus guarda al presente ma non può prescindere dal futuro, soprattutto quando si parla della guida tecnica. A fine stagione, il club bianconero sarà chiamato a una decisione importante: proseguire o meno il percorso con Luciano Spalletti. Nelle ultime ore, però, attorno al mondo bianconero si sono rincorse diverse voci di mercato che hanno chiamato in causa anche il futuro della panchina. In particolare, alcune indiscrezioni avevano accostato Enzo Maresca alla Juventus, ipotizzando un possibile approdo dell’attuale tecnico del Chelsea a Torino nelle prossime stagioni.

Voci che hanno rapidamente trovato grande eco, alimentando interrogativi e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. A spegnere sul nascere ogni tipo di speculazione, ci ha pensato lo stesso Maresca. In conferenza stampa, l’allenatore dei Blues è stato molto chiaro, respingendo con decisione qualsiasi collegamento con la Juventus: “Non mi riguarda perché so che si tratta al 100% di speculazioni e non ho tempo per queste cose. Ho un contratto qui fino al 2029”, ha dichiarato il tecnico italiano, ribadendo la sua totale concentrazione sul progetto Chelsea.

Le parole di Maresca

Parole nette, che non lasciano spazio a interpretazioni o scenari alternativi nel breve e medio periodo. Maresca ha poi ulteriormente rafforzato il concetto, sottolineando la sua volontà di restare a Londra e di portare avanti il lavoro iniziato con il club inglese: “Se resto al Chelsea?

Assolutamente, sì. Ho un contratto fino al 2029. Il resto sono speculazioni al 100% e non ho altro da aggiungere”. Una presa di posizione forte, che di fatto chiude ogni discorso su un suo possibile futuro alla Juventus e restituisce serenità all’ambiente bianconero.

Alla luce di queste dichiarazioni, Luciano Spalletti può lavorare con maggiore tranquillità. L’allenatore della Juventus è totalmente concentrato sul campo e sull’obiettivo di costruire una squadra competitiva, capace di crescere nel tempo e di tornare a lottare per traguardi importanti. La sua priorità resta quella di migliorare il rendimento della squadra, valorizzare la rosa e dare un’identità chiara al gioco bianconero.

A fine anno il confronto con Spalletti

Il confronto con la società è rimandato alla fine della stagione, quando Spalletti e la dirigenza si siederanno attorno a un tavolo per valutare il percorso fatto e decidere se proseguire insieme. Le sensazioni, però, lasciano intendere che, in caso di risultati positivi e di segnali di crescita evidenti, il progetto possa continuare senza scossoni.

Spalletti è un allenatore di grande esperienza e con uno status importante nel panorama calcistico europeo. Proprio per questo motivo, è probabile che la Juventus voglia puntare sulla continuità, evitando cambi drastici e cercando di dare stabilità a un progetto che mira a riportare il club ai livelli che gli competono. Il futuro, dunque, resta aperto, ma al momento la strada sembra tracciata.