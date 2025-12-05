Everton e Nottingham Forest si preparano a scendere in campo per la 15ª giornata di Premier League, in programma il 6 dicembre alle 16:00 presso l'Hill Dickinson Stadium di Liverpool. Una partita che vede i Toffees puntare al consolidamento delle loro ambizioni in classifica, mentre il Nottingham Forest cerca vitali punti salvezza.

Le probabili formazioni di Everton-Nottingham Forest

Everton (4-2-3-1): Pickford; Garner, Tarkowski, O'Brien, Mykolenko; Iroegbunam, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Alcaraz, Grealish; Barry.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Dominguez; Igor Jesus.

England Flag
Premier League
Giornata 15
06/12/2025 13:30
Aston Villa
VS
Arsenal
06/12/2025 16:00
Newcastle
VS
Burnley
06/12/2025 16:00
Bournemouth
VS
Chelsea
06/12/2025 16:00
Everton
VS
Nottingham Forest
06/12/2025 16:00
Tottenham
VS
Brentford
06/12/2025 16:00
Manchester City
VS
Sunderland
06/12/2025 18:30
Leeds
VS
Liverpool
07/12/2025 15:00
Brighton
VS
West Ham
07/12/2025 17:30
Fulham
VS
Crystal Palace
08/12/2025 21:00
Wolves
VS
Manchester United

Quote di Everton-Nottingham Forest: Everton leggermente favorito

I bookmaker danno l'Everton leggermente favorito per il match casalingo: William Hill quota la vittoria dell'Everton a 2.15, il pareggio a 3.20 e il successo degli ospiti a 3.50. Quote simili anche da Bet365, che propone la vittoria dei padroni di casa a 2.20, il pareggio a 3.20 e la vittoria del Nottingham Forest sempre a 3.50.

Un segnale che indica come i Toffees abbiano il favore del fattore campo, ma la partita rimanga aperta a qualsiasi risultato.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
14
10
3
1
27 / 7
20
33
W
D
W
D
W
2
Manchester City
14
9
1
4
32 / 16
16
28
W
W
L
W
W
3
Aston Villa
14
8
3
3
20 / 14
6
27
W
W
W
W
L
4
Chelsea
14
7
3
4
25 / 15
10
24
L
D
W
W
W
5
Crystal Palace
14
6
5
3
18 / 11
7
23
W
L
W
D
W
6
Sunderland
14
6
5
3
18 / 14
4
23
D
W
L
D
D
7
Brighton
14
6
4
4
24 / 20
4
22
L
W
W
D
W
8
Manchester United
14
6
4
4
22 / 21
1
22
D
W
L
D
D
9
Liverpool
14
7
1
6
21 / 21
0
22
D
W
L
L
W
10
Everton
14
6
3
5
15 / 17
-2
21
W
L
W
W
D
11
Tottenham
14
5
4
5
23 / 18
5
19
D
L
L
D
L
12
Newcastle
14
5
4
5
19 / 18
1
19
D
W
W
L
L
13
Brentford
14
6
1
7
21 / 22
-1
19
L
W
L
W
L
14
Bournemouth
14
5
4
5
21 / 24
-3
19
L
L
D
L
L
15
Fulham
14
5
2
7
19 / 22
-3
17
L
W
W
L
W
16
Nottingham Forest
14
4
3
7
14 / 22
-8
15
W
L
W
W
D
17
Leeds
14
4
2
8
16 / 26
-10
14
W
L
L
L
L
18
West Ham
14
3
3
8
16 / 28
-12
12
D
L
D
W
W
19
Burnley
14
3
1
10
15 / 28
-13
10
L
L
L
L
L
20
Wolves
14
0
2
12
7 / 29
-22
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Jack Grealish: il faro dell'Everton

Jack Grealish sta vivendo una stagione positiva con l’Everton, dimostrando di essere un elemento insostituibile nel centrocampo dei Toffees.

In 13 presenze, Grealish ha collezionato 1084 minuti, segnando 2 reti e fornendo 4 assist. La sua capacità di creare occasioni è evidenziata dai 28 passaggi chiave completati, mentre i suoi dribbling, con 15 successi su 43 tentativi, mostrano un calciatore sempre pronto a mettere in difficoltà le difese avversarie.

Iliman Ndiaye: dinamismo e versatilità

Iliman Ndiaye aggiunge energia e versatilità all'attacco dell’Everton. In questa stagione ha partecipato a 14 partite segnando 4 gol e fornendo 1 assist. Il suo contributo non si limita alla fase offensiva: 33 tackle e 5 intercettazioni indicano anche un grande lavoro nella fase di recupero palla. Il senegalese è un giocatore fondamentale negli schemi di gioco di Everton, e sarà certamente uno da tenere d'occhio.

Callum Hudson-Odoi: elemento di spicco per il Nottingham Forest

Tra le fila del Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi si distingue per le sue prestazioni. Nonostante sia spesso partito dalla panchina, ha dimostrato di saper essere incisivo con 1 gol e un ottimo apporto di 17 passaggi chiave. La sua abilità nei dribbling (12 successi su 27 tentativi) lo rende un elemento pericoloso quando si inserisce tra le linee difensive avversarie.
