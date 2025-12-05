Everton e Nottingham Forest si preparano a scendere in campo per la 15ª giornata di Premier League, in programma il 6 dicembre alle 16:00 presso l'Hill Dickinson Stadium di Liverpool. Una partita che vede i Toffees puntare al consolidamento delle loro ambizioni in classifica, mentre il Nottingham Forest cerca vitali punti salvezza.

Le probabili formazioni di Everton-Nottingham Forest

Everton (4-2-3-1): Pickford; Garner, Tarkowski, O'Brien, Mykolenko; Iroegbunam, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Alcaraz, Grealish; Barry.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Dominguez; Igor Jesus.

Quote di Everton-Nottingham Forest: Everton leggermente favorito

I bookmaker danno l'Everton leggermente favorito per il match casalingo: William Hill quota la vittoria dell'Everton a 2.15, il pareggio a 3.20 e il successo degli ospiti a 3.50. Quote simili anche da Bet365, che propone la vittoria dei padroni di casa a 2.20, il pareggio a 3.20 e la vittoria del Nottingham Forest sempre a 3.50.

Un segnale che indica come i Toffees abbiano il favore del fattore campo, ma la partita rimanga aperta a qualsiasi risultato.

Le statistiche dei giocatori chiave

Jack Grealish: il faro dell'Everton

Jack Grealish sta vivendo una stagione positiva con l’Everton, dimostrando di essere un elemento insostituibile nel centrocampo dei Toffees.

In 13 presenze, Grealish ha collezionato 1084 minuti, segnando 2 reti e fornendo 4 assist. La sua capacità di creare occasioni è evidenziata dai 28 passaggi chiave completati, mentre i suoi dribbling, con 15 successi su 43 tentativi, mostrano un calciatore sempre pronto a mettere in difficoltà le difese avversarie.

Iliman Ndiaye: dinamismo e versatilità

Iliman Ndiaye aggiunge energia e versatilità all'attacco dell’Everton. In questa stagione ha partecipato a 14 partite segnando 4 gol e fornendo 1 assist. Il suo contributo non si limita alla fase offensiva: 33 tackle e 5 intercettazioni indicano anche un grande lavoro nella fase di recupero palla. Il senegalese è un giocatore fondamentale negli schemi di gioco di Everton, e sarà certamente uno da tenere d'occhio.

Callum Hudson-Odoi: elemento di spicco per il Nottingham Forest

Tra le fila del Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi si distingue per le sue prestazioni. Nonostante sia spesso partito dalla panchina, ha dimostrato di saper essere incisivo con 1 gol e un ottimo apporto di 17 passaggi chiave. La sua abilità nei dribbling (12 successi su 27 tentativi) lo rende un elemento pericoloso quando si inserisce tra le linee difensive avversarie.