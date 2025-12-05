Il Molineux Stadium di Wolverhampton si prepara ad accogliere una sfida di grande prestigio della Premier League 2025/26. Lunedì 8 dicembre alle 21:00, infatti, i Wolves, padroni di casa, ospiteranno il Manchester United, una delle squadre più titolate d'Inghilterra.

Le probabili formazioni di Wolves-Manchester United

In vista del match, i Wolves sembrano orientati a schierare un modulo 3-4-3, con Sam Johnstone tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Toti Gomes, Emmanuel Agbadou e Yerson Mosquera. A centrocampo, Jackson Tchatchoua e Joao Gomes cercheranno di dare dinamismo e copertura, mentre la spinta sulle fasce è affidata a David Møller Wolfe e Jhon Arias.

L'attacco vede Jørgen Strand Larsen come punta di diamante, affiancato da André Trindade e Bellegarde.

Anche il Manchester United dovrebbe optare per un 3-4-2-1, con Senne Lammens a difesa dei pali, supportato dal terzetto difensivo di Leny Yoro, Matthijs de Ligt e Luke Shaw. In mediana agisce Casemiro affiancato da Bruno Fernandes, mentre sulle ali operano Amad Diallo e Diogo Dalot. Matheus Cunha è il riferimento offensivo supportato da Bryan Mbeumo e Joshua Zirkzee.

Quote di Wolves-Manchester United: Red Devils favoriti

I bookmaker prevedono un Manchester United favorito, offrendo una quota di 1.75 per la vittoria dei Red Devils su William Hill, mentre Bet365 la quota a 1.80.

Un successo casalingo dei Wolves è invece quotato 4.20 da William Hill e 4.10 da Bet365. Il pareggio, che rappresenterebbe comunque un buon risultato per i lupi, è rispettivamente quotato a 3.80 e 4.00.

Statistiche chiave: i protagonisti del duello a centrocampo

Matheus Cunha sarà centrale nell'attacco dei Red Devils.

Con 762 minuti giocati in questa stagione, il suo contributo offensivo comprende un goal, ma sono i suoi 237 passaggi totali e i 10 key passes a dimostrare il suo ruolo fondamentale nella creazione di gioco. Le sue 29 ripartenze tentate con un 52% di successo mostrano la sua abilità nel dribbling e nel mantenere la pressione alta.

Jørgen Strand Larsen, per i Wolves, cerca di migliorare il proprio rendimento con più continuità. Ha segnato solo un gol in 12 presenze, ma la sua capacità di duellare nei contrasti (48 vinti su 130) potrebbe risultare rilevante contro la difesa dello United.

T. Arokodare e Mason Mount non partiranno titolari nel match, ma il loro impatto da subentranti potrebbe decidere la gara nei momenti chiave, grazie alla loro voglia di dimostrare il loro valore in campo.

Chiudiamo con Bryan Mbeumo, il cui attacco combinato di 5 reti e un'assist in 14 apparizioni lo rende un pericolo costante per le difese avversarie. Sarà fondamentale vedere come la sua combinazione con gli altri attaccanti dello United riuscirà a bucare la retroguardia degli Wolves.