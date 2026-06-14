Ralf Rangnick, attuale commissario tecnico dell’Austria, ha ufficialmente annunciato il suo rinnovo contrattuale con la nazionale fino al 2027, con una clausola che prevede l'estensione fino al 2028 qualora la squadra si qualificasse per Euro 2028. Durante la conferenza stampa dedicata a questa importante decisione, il tecnico ha anche fornito dettagli significativi riguardo il suo rifiuto all’offerta del Milan, chiarendo le motivazioni che lo hanno spinto a non accettare la proposta del club rossonero.

Rangnick ha spiegato che la sua decisione è stata dettata da una mancanza di chiarezza da parte del Milan.

“Da parte del Milan non c’era chiarezza”, ha affermato, riferendosi ai contatti avvenuti circa tre settimane prima dell’annuncio. Il tecnico ha sottolineato l'importanza di una situazione definita: “Ho chiarito fin dall’inizio che volevo chiarezza prima dell’inizio del Mondiale – per me, per la squadra, per il Paese, per la Federazione e per i miei giocatori. Non c’è stata chiarezza”. Ha inoltre specificato di non aver mai avanzato richieste particolari, né alla Federcalcio austriaca né al club italiano: “Non ho mai posto richieste, né alla Federcalcio, né al Milan”.

Le motivazioni del rifiuto e la scelta della continuità

Il tecnico austriaco ha enfatizzato l'importanza cruciale della trasparenza e della stabilità non solo per sé stesso, ma per l'intero staff e per la squadra.

La percezione di una insufficiente chiarezza da parte del Milan ha, di fatto, impedito la prosecuzione delle trattative. La decisione di Rangnick di rimanere alla guida della nazionale austriaca è stata profondamente motivata dalla volontà di assicurare continuità e serenità al gruppo, elementi ritenuti fondamentali in vista dei prossimi impegni internazionali e per il percorso di crescita della squadra.

Le dichiarazioni di Rangnick ribadiscono con forza come la chiarezza fosse una condizione imprescindibile per il suo impegno. Il tecnico ha preferito consolidare il suo percorso con l'Austria, un ambiente che evidentemente gli garantiva la trasparenza e la stabilità ricercate, piuttosto che accettare una proposta che, a suo dire, ne era priva. Questa scelta evidenzia la sua priorità nel garantire un contesto lavorativo definito e sereno per sé e per i suoi giocatori.