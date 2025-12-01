Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Juventus è pronta ad iniziare il suo percorso in Coppa Italia. Domani alle ore 21, all'Allianz Stadium, i bianconeri ospitano l'Udinese negli ottavi di finale del torneo. Possibile turnover per Spalletti che dovrebbe confermare Kenan Yildiz, mentre Runjac si affida a Zaniolo e Buska in attacco.

3-4-2-1 per Spalletti, possibile occasione per Openda e David

Il modulo sarà sempre il 3-4-2-1 con mister Spalletti che dovrebbe effettuare diversi cambi rispetto all'undici sceso in campo contro il Cagliari. La certezza risponde al nome di Kenan Yildiz che dovrebbe esser confermato dopo la doppietta in campionato.

Il numero dieci dovrebbe completare il reparto offensivo assieme ad Openda e David, vista l'indispondibilità di Dusan Vlahovic che dovrebbe restare fuori per un periodo piuttosto lungo.

A centrocampo Adzic si candida ad una maglia da titolare accanto a McKennie con Thuram pronto a subentrare, mentre sulle corsie possibile opportunità per Joao Mario che, in questo inizio di stagione, non è riuscito ad imporsi ad alti livelli. Infine, retroguardia a tre composta da Gatti, Kalulu e Cabal. Tra i pali possibili rientro per Di Gregorio, anche se non è da escludere la conferma per Mattia Perin.

3-5-2 per Runjaic, conferma per Zaniolo

L'Udinese arriva dal successo convincente in casa del Parma e ha già fermato l'Inter in campionato.

La formazione friulana è pronta ad un'altra ottima prestazione e a provare ad avanzare nella competizione.

Per quanto concerne la possibile formazione, mister Runjaic è pronto a confermare il suo canonico 3-5-2 ma con qualche modifica. La certezza risponde al nome di Nicolò Zaniolo che tanto bene sta facendo in questo periodo come dimostrano le tre reti nelle ultime quattro partite di campionato. L'ex Roma dovrebbe comporre il reparto offensivo assieme a Buska, in vantaggio su Davis.

Possibile panchina per Arthur Atta, nel mirino proprio della Juventus per il calciomercato di gennaio. Il giovane francese dovrebbe lasciare spazio a Lovric che andrebbe a completare la mediana assieme a Zarraga ed Ekkelenkamp; rivoluzione anche sulle corsie con Zemura ed Ehizibue che si candidano per un posto da titolare.

Infine, tra i pali possibile opportunità per Sava.

Statistiche e probabili formazioni

Sono quattro i precedenti tra le due compagini in Coppa Italia, tutti a favore della Vecchia Signora. Nell'ultimo incrocio datato gennaio 2020, la formazione bianconera si impose con un secco 4-0 grazie alle reti di Dybala, Douglas Costa e alla doppietta di Gonzalo Higuain.

Juventus(3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal; Cambiaso, McKennie, Adzic, Joao Mario; Yildiz, Openda; David.

Udinese(3-5-2): Sava; Goglichidze, Bertola, Rui Modesto; Ehizibue, Zarraga, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Buska.