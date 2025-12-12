Domenica 14 dicembre, alle ore 12:30, il palcoscenico della Serie A 2025/26 vedrà il Milan sfidare il Sassuolo al leggendario Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Questa è una stagione cruciale per entrambe le compagini, ma in particolare per i rossoneri, che sperano di consolidare la loro posizione al vertice della classifica. Per Massimiliano Allegri, alla guida del Milan, non sarà solo una questione di tattica, ma anche di psicologia, nel riportare la squadra a quei fasti che ne hanno fatto la gloria in passato, mentre il Sassuolo, orfano di alcuni dei suoi protagonisti chiave, cercherà di strappare punti in un campo notoriamente ostico.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Allegri ha dovuto fare i conti con diverse assenze importanti. Con Gimenez e Leao ai box, il mister torna in panchina dopo la squalifica e schiera un 3-5-2 affidandosi a Maignan tra i pali, difeso da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo spiccano i nomi di Modric e Rabiot, con Ricci in leggero vantaggio su Jashari. Sulle fasce correranno Saelemaekers e Bartesaghi, pronti a supportare in attacco Pulisic e Nkunku. A completare la panchina, giocatori di valore come Estupinan e Loftus-Cheek.

Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, dovrà rinunciare a diversi elementi, tra cui Pinamonti e Berardi, e schiera il suo 4-3-3 con Muric in porta. La difesa sarà composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig.

Il centrocampo vedrà agire Thorstvedt, Matic e Koné, mentre davanti il tridente offensivo sarà composto da Volpato, Cheddira e Laurienté, quest’ultimo con la responsabilità di trascinare l'attacco neroverde, mentre dalla panchina potenzialmente scalda i motori Moro.

Quote di Milan-Sassuolo: rossoneri nettamente favoriti

I bookmaker non hanno dubbi: il Milan è il grande favorito per la vittoria in casa.

William Hill quota il successo dei rossoneri a 1.40, mentre un pareggio viene valutato a 4.40 e un clamoroso colpo esterno del Sassuolo a San Siro è quotato a 7.00. Bet365 mostra quote simili: vittoria Milan a 1.42, pareggio a 4.33, e vittoria del Sassuolo a 8.00. Non c’è dubbio, le assenze pesano in casa Sassuolo, mentre i rossoneri puntano ad una performance convincente davanti al proprio pubblico.

Giocatori chiave: Rabiot, Nkunku e Pulisic per il Milan; Laurienté e Cheddira per il Sassuolo

Adrien Rabiot, uno degli elementi cardine per Allegri, ha messo in mostra nelle sue apparizioni una duttilità e qualità indiscutibili, realizzando un gol e fornendo un assist in 636 minuti di gioco.

La sua presenza è fondamentale in mezzo al campo per guidare e orchestrare le azioni del Milan.

Christopher Nkunku, nonostante parta spesso dalla panchina, ha avuto occasioni di mettersi in luce con la sua rapidità e creatività. Finora, le sue prestazioni sono state altalenanti con 449 minuti giocati e un solo assist all’attivo, ma il suo potenziale è noto a tutti.

Christian Pulisic è senza dubbio uno dei protagonisti della stagione rossonera con 7 gol e 2 assist in 9 presenze, un bottino impressionante che fa di lui uno degli attaccanti più prolifici del Milan. La sua precisione è testimoniata dai 10 tiri nello specchio su 14, mentre la sua capacità di inserirsi tra le linee rappresenta sempre un pericolo per le difese avversarie.

Dal lato del Sassuolo, Armand Laurienté ha già una discreta esperienza con 14 apparizioni; il francese è spesso coinvolto nelle principali azioni offensive della squadra, con 2 gol e altrettanti assist. La sua vivacità e velocità rappresentano una risorsa fondamentale per mettere in difficoltà il Milan.

Walid Cheddira ha trovato il gol nella sua nuova avventura neroverde, sebbene ancora in cerca di continuità, partendo dalla panchina spesso, ma il tecnico Grosso potrebbe puntare su di lui se le circostanze richiedono un cambio di passo in attacco.