Il Milan è al centro di possibili sviluppi di mercato: il Fenerbahçe avrebbe formulato un’offerta di 25 milioni di euro per Christopher Nkunku, mentre il club rossonero ne chiede 35. Il francese, autore di una doppietta contro il Verona, per ora non sembra intenzionato a lasciare Milano.

La trattativa e le cifre in campo

Il Fenerbahçe sarebbe disposto a offrire fino a 25 milioni di euro per Nkunku, cifra inferiore ai 35 milioni richiesti dal Milan. La trattativa sarebbe in corso e il nome del francese sarebbe stato indicato esplicitamente dall’allenatore Domenico Tedesco.

Nkunku è arrivato in estate al Milan per 37,5 milioni di euro, bonus inclusi, e ha segnato una doppietta in campionato contro il Verona. Nonostante ciò, le voci di mercato non si placano. Tuttavia, il giocatore avrebbe comunicato al suo entourage di non voler lasciare Milano a gennaio.

La posizione del giocatore

Il Fenerbahçe propone 25 milioni, mentre il Milan ne chiede 35, cifra che permetterebbe di non registrare una minusvalenza rispetto all’investimento estivo. Il club turco, guidato da Tedesco, punta su Nkunku come rinforzo offensivo, ma l’offerta attuale non soddisfa le richieste rossonere.

Il giocatore sembra orientato a restare: Nkunku avrebbe espresso la volontà di non muoversi da Milano nel mercato di gennaio, nonostante il corteggiamento turco.

Le motivazioni di Nkunku

Il Milan valuterebbe positivamente una proposta scritta che garantisca di non registrare una minusvalenza rispetto ai 37 milioni più bonus e commissioni spesi in estate. Tuttavia, il trasferimento in Turchia non entusiasma Nkunku, che considera il campionato turco un passo indietro rispetto alle cinque leghe principali europee, soprattutto a ventotto anni e dopo aver vinto il Mondiale per club con il Chelsea. Inoltre, il Milan gli garantisce un ingaggio netto di cinque milioni a stagione, una cifra che il Fenerbahçe difficilmente potrebbe eguagliare.