Franco Ordine, storico editorialista de Il Giornale, ha espresso una posizione netta sulla stagione del Milan intervenendo nell’ultima puntata di Pressing su Mediaset. Secondo il giornalista, l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana è stata un bene per la squadra rossonera, che non dispone della struttura e della rosa necessarie per affrontare impegni ravvicinati. E sul sogno scudetto, ha lanciato una provocazione: “Se succede, dovete espatriare voi che criticate così il Milan e il suo allenatore”.

Una Supercoppa che poteva compromettere il campionato

Ordine ha sottolineato che il Milan non ha la profondità necessaria per sostenere il doppio impegno tra Supercoppa e campionato. “È una fortuna che il Milan sia uscito dalla semifinale perché non ha la struttura e soprattutto la rosa per poter giocare giovedì la semifinale e lunedì, ovvero ieri la finale. Si sarebbe rovinato il campionato il Milan” ha dichiarato, evidenziando come l’eliminazione abbia evitato un sovraccarico che avrebbe potuto compromettere la stagione.

Il sogno scudetto tra scetticismo e ironia

Sul possibile trionfo in campionato, Ordine ha usato toni ironici ma decisi: “Non succede eh, ma se succede dovete espatriare voi che criticate così il Milan e il suo allenatore”.

Con questa battuta, ha voluto mettere in guardia chi alimenta aspettative eccessive, suggerendo che un titolo sarebbe una sorpresa tale da meritare una reazione estrema.

Il commento di Ordine si inserisce in un contesto più ampio di scetticismo sul Milan come reale contendente allo scudetto. In un suo editoriale precedente, lo stesso giornalista aveva affermato che “se il Milan dovesse classificarsi tra le prime quattro avrà fatto un risultato eccellente”, mettendo in guardia contro un eccesso di ottimismo e sottolineando come il vantaggio di concentrarsi solo sul campionato si sia rivelato poco significativo in passato per club come Roma, Lazio, Fiorentina o lo stesso Milan.