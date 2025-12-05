Osasuna e Levante si incontrano l'8 dicembre, alle ore 21, presso l'Estadio El Sadar di Pamplona, per la quindicesima giornata della Liga 2025/26. L'Osasuna spera di capitalizzare il turno casalingo ed è considerato favorito dai bookmakers, mentre il Levante sogna il colpaccio in trasferta.

Quote di Osasuna-Levante: favoriti i padroni di casa

I bookmaker evidenziano l'Osasuna come favorito nella sfida contro Levante.

William Hill quota la vittoria di Osasuna a 1.80, il pareggio a 3.50 e la vittoria del Levante a 4.40.

Bet365 presenta quote simili, con il successo interno a 1.75, la X a 3.80 e la vittoria ospite a 4.50.

Giocatori chiave e statistiche per Osasuna e Levante

Ante Budimir, l'attaccante croato dell' Osasuna, è uno dei protagonisti attesi nel match contro Levante.

Finora ha disputato 13 partite in questa stagione, segnando 4 reti in 985 minuti. Sebbene il suo rating di 6.59 non sia elevatissimo, Budimir ha dimostrato capacità di concretizzare, con 2 rigori segnati su 3 tentativi.

Rubén García, altro giocatore di punta perl'Osasuna, ha distribuito 3 assist in 12 presenze, evidenziando la sua capacità di creare opportunità offensive nonostante non abbia ancora trovato la via del gol quest'anno. Con un totale di 265 passaggi, di cui 13 chiave, García resta un elemento importante per i suoi.

Víctor Muñoz, giovane promessa di Osasuna, ha giocato 1000 minuti in 14 partite, segnalando 1 gol e 1 assist. Con un tasso di dribbling di successo del 38% su 65 tentativi, Muñoz rappresenta una minaccia continua per le difese avversarie.

Passando al Levante, il centrocampista Carlos Álvarez ha avuto un buon impatto sulla squadra, con 2 gol e un assist nelle sue 14 presenze, con 332 passaggi complessivi e una valutazione media di 6.81.

Anche Iván Romero, attaccante del Levante, promette spettacolo. Ha segnato 4 gol in 11 presenze, con una solida media di 7.08. Inoltre ha vinto 71 duelli su 142, confermando il suo valore nell'attaccare e nel difendere.