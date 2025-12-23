Mario Pasalic è tornato ad allenarsi con il resto della squadra e potrà essere convocato per la partita di domenica contro l’Inter, come confermato dalla società nerazzurra.

Il centrocampista croato era stato assente per alcuni giorni dopo la morte improvvisa del padre Ivan. Era in Croazia per stare vicino alla famiglia e venerdì scorso è stato raggiunto da una delegazione del club composta da dirigenti, staff tecnico e compagni di squadra.

Il ritorno in gruppo

Pasalic ha ripreso gli allenamenti con il gruppo, tornando a disposizione dell’allenatore Palladino.

La sua presenza rappresenta un importante ritorno per l’Atalanta, che potrà contare nuovamente su un elemento di esperienza e qualità in vista della sfida contro l’Inter.

Il contesto emotivo e sportivo

Il permesso concesso al giocatore per il grave lutto familiare è stato rispettoso e comprensivo, e il gesto della delegazione atalantina che lo ha raggiunto in Croazia sottolinea il senso di unità all’interno del club. La sua possibile convocazione per la partita di domenica rappresenta anche un segnale di ripresa e normalità dopo un momento difficile.

Approfondimento

Secondo quanto riportato da una fonte indipendente, il rientro di Pasalic avviene in un momento cruciale della stagione, con l’Atalanta impegnata in un calendario fitto di impegni.

Il tecnico Palladino potrà contare su un centrocampista di esperienza, utile per affrontare le prossime sfide con maggiore solidità.

Inoltre, il gesto della società di inviare una delegazione in Croazia è stato interpretato come un segno di coesione e vicinanza, valori che possono rafforzare il gruppo in vista delle prossime partite.