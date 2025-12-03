Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Andrea Ranocchia alla presentazione del nuovo album di figurine Panini, per vedere nuovamente la Juventus competere annualmente ad altissimi livelli, bisognerà aspettare diversi anni. Stando invece a quanto affermato dall'ex bianconero Marco Borriello, i due attaccanti Jonathan David e Lois Openda dovrebbero mettere più grinta o andare in panchina.

Ranocchia sui bianconeri: 'Ci vorranno anni prima che torneranno quelli di una volta'

L'ex calciatore Andrea Ranocchia è stato intercettato dai giornalisti ai margini della presentazione del nuovo album di figurine Panini e parlando della Juventus ha detto: "Spalletti può dare una svolta a questa stagione per la Juve, perché parliamo di un tecnico bravo, con un grande staff.

Ovviamente entrare a stagione in corsa è sempre molto difficile, ma mi auguro che possa far bene e che continui anche nella prossima stagione, visto che è una persona a cui sono molto legato. Certo è che la situazione Juventus è complicata, perché non hanno aiutato tutti questi cambi sulla panchina dei bianconeri e la società mi sembra un po' distante da quella che è la realtà della squadra e da quello che è l'ambiente Juve".

Ranocchia concludendo il suo discorso sui bianconeri ha poi sottolineato: "Questo va un po' ricostruito e secondo me ci metteranno anni per tornare ai livelli della Vecchia signora che era un tempo. Il calcio d'altronde è fatto di cicli dove tutte le squadre iniziano un percorso e lo finiscono e in questo momento mi sembra che i bianconeri siano un passo indietro a le altre".

Borriello senza giri di parole: 'Openda e David si devono svegliare, altrimenti finiscono in panchina'

Allo stesso evento anche l'ex centravanti Marco Borriello è stato intervistato dai giornalisti e parlando della Juventus, ha detto la sua in merito alle difficoltà palesate dagli attaccanti bianconeri: "Openda e David timidi? Spalletti sa il fatto suo e li vede tutti i giorni in allenamento. Evidentemente i ragazzi devono tirare fuori un po' di "cazzimma" ma credo che il tecnico toscano sarà abile a farlo. Voglio dire, o si svegliano o rimangono in panchina e devono fare attenzione perché gennaio si avvicina".

Sulla Roma e sul tecnico giallorosso Borriello ha poi aggiunto: "Gasperini non ha limiti: sono 15 anni che faccio interviste e 15 anni che lo elogio, definendolo il migliore su piazza.

È unico, perché qualsiasi squadra prende in mano lui la fa volare, facendogli esprimere un grande calcio. Vedere la Roma è divertente e sono davvero contento per i tifosi giallorossi, che al netto della parentesi della Conference League, meritano di gioire dopo tanti anni di difficoltà. È bellissimo osservare l'Olimpico gremito di persone e io sto con loro".