Edon Zhegrova ha disputato soltanto i minuti finali della sfida tra Juventus e Udinese, ma è bastato davvero poco per infiammare l’Allianz Stadium. L’esterno kosovaro, arrivato per dare estro e imprevedibilità alla squadra bianconera, ha mostrato una serie di giocate che hanno immediatamente conquistato il pubblico. Dribbling stretti, cambi di direzione repentini e una tecnica sopraffina hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi, che da tempo aspettano un calciatore capace di portare qualità negli ultimi metri.

A parlare delle sue doti è stato Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, con parole inequivocabili.

Il giornalista di Mediaset ha infatti espresso un giudizio molto forte sul numero 11 bianconero, definendolo un talento fuori dal comune rispetto agli altri compagni: "Questo è un giocatore di livello nettamente superiore agli altri che ci sono in rosa. Ma nettamente, ma è più forte anche di Conceicao, mi tocca dirlo". Una dichiarazione pesante, soprattutto considerando l’elevata considerazione che molti hanno per Francisco Conceicao, giovane esterno che finora ha rappresentato uno dei punti fermi dell’attacco juventino.

L’analisi di Balzarini

Balzarini, però, non si è fermato qui e ha voluto sottolineare ulteriormente la qualità tecnica di Zhegrova, evidenziando come nonostante una condizione fisica ancora lontana dal top, il talento non possa essere messo in discussione: "Dal punto di vista tecnico è una roba devastante".

Parole che certificano la sensazione crescente nell’ambiente bianconero: la Juventus potrebbe aver trovato un nuovo idolo da mettere al centro del progetto tecnico. Zhegrova, con la sua creatività e la sua capacità di saltare l’uomo in ogni situazione, sembra infatti possedere tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento importante sia per i compagni sia per i tifosi.

Non a caso, Balzarini ha evidenziato anche il potenziale impatto emotivo che il giocatore può avere sul mondo juventino: "Lo stadio impazzisce. Il mondo della Juve sta per avere il suo nuovo idolo". Un’affermazione che trova conferma nelle reazioni del pubblico durante gli ultimi minuti della partita contro l’Udinese, quando ogni giocata di Zhegrova veniva accolta con applausi e mormorii di entusiasmo.

La Juventus sembra dunque aver trovato l’uomo giusto per accendere la fantasia dei tifosi, un calciatore in grado di fare la differenza anche in pochi minuti.

Vlahovic sarà operato a Londra

Nel frattempo, l’attenzione si sposta sulla prossima sfida contro il Napoli, un match fondamentale per il cammino della squadra di Spalletti. L’allenatore bianconero dovrà però fare a meno di due pedine importanti: Dusan Vlahovic e Federico Gatti. Entrambi saranno infatti operati nelle prossime ore per risolvere i rispettivi problemi fisici. Vlahovic volerà a Londra per un intervento chirurgico per rimediare alla lesione di alto grado, mentre Gatti sarà operato al menisco a Lione, con tempi di recupero di circa un mese.

Contro il Napoli, al centro dell’attacco ci sarà ancora Jonathan David, chiamato a confermare le buone sensazioni mostrate nelle ultime uscite.

Alle sue spalle agiranno Yildiz e Conceicao, mentre Spalletti potrà contare su Openda e Zhegrova come armi importanti da inserire a gara in corso. Proprio Zhegrova, con la sua capacità di spaccare le partite, potrebbe rivelarsi decisivo anche contro gli azzurri, confermando quanto di buono fatto vedere nei suoi primi minuti in bianconero.