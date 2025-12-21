Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista sportivo Sandro Sabatini, la Juventus avrebbe tutti i crismi per rientrare nella corsa per lo scudetto, in particolare grazie agli aggiustamenti tattici apportati dalla gara persa col Napoli da Luciano Spalletti.

Sabatini: 'I bianconeri sono ancora in lotta per lo scudetto'

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della Juventus sul proprio canale Youtube: "La vecchia signora è rinata e lo vedono tutti e se n'è accorta anche la Roma di Gasperini. Ma perché la Juve è rinata e dove può arrivare? È in lotta per lo scudetto?

Sì, è in lotta per lo scudetto, anche se ci sono dei punti da recuperare sull'Inter capolista, anche se ci sono davanti il Milan, il Napoli e anche la Roma".

Ancora Sabatini: "Cioè, come si può dire che è una squadra che in questo momento è quinta, può anche arrivare a insidiare le favorite per lo scudetto? Si può dire perché i segnali che arrivano dal campo sono notevolissimi. Ma come si è arrivati a questi segnali? Tutto nasce dalla partita di Napoli e tutto potrebbe chiudersi proprio nella partita con la squadra di Antonio Conte allo Stadium il 20 di gennaio. Nel mezzo ci sarà solo un turno di Champions League e nient'altro e fra sei partite per la Juventus potrebbe aprirsi una classifica assolutamente invitante, assolutamente inattesa.

Perché? Secondo me, è tutto da ambientare alla partita di Napoli. Quella sera la Juventus fa brutta figura, oltre che perdere meritatamente e più nettamente del 2-1 finale, ma soprattutto c'è un momento in cui Spalletti non sembra più lui, cioè un allenatore senza dubbio di altissimo profilo, con una lucidità nella scelta dei giocatori, della strategia, del piano gara, dell'impostazione, dell'atteggiamento sempre esemplare. Invece a Napoli, secondo me, anche per un contesto complicato a livello emotivo, il toscano commette qualche errore".

Sabatini ha poi concluso dicendo: "Da li poi che succede? Che Spalletti corregge la Juventus dai suoi tormenti, per cui McKennie recupera il posto sulla fascia destra, non va a fare la mezza punta, l'incursore, il falso nueve.

Yildiz ritrova la piena fiducia, dopo che aveva fatto panchina in diversi match come quello di Bodo e poi mette Openda, che attacca la profondità molto di più di come saprebbe fare David".

Juve, fra i tifosi serpeggia la prudenza: 'Solo se fai un filotto di vittorie nelle prossime puoi pensare in grande'

Nonostante le parole di Sabatini, fra i tifosi della Juventus del web, serpeggia ancora molta prudenza: "Solo se nelle prossime partite con le cosiddette "piccole" si otterrà un filotto di vittorie, si potrà con tanta cautela (e sottolineo tanta cautela) pensare un po' più in grande. Ma starei molto calmo", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi sottolinea. "Fino all'altro giorno era una squadra di brocchi, adesso è in lotta per lo scudetto".