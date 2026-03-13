La Premier League attraversa un periodo delicato nelle competizioni europee, segnato da risultati non ottimali nel primo turno degli ottavi di finale. Attualmente, solo Liverpool e Arsenal sembrano mantenere concrete prospettive di avanzamento, mentre Manchester City, Chelsea e Tottenham sono chiamate a ribaltare significativi svantaggi. Sul fronte nazionale, la competizione per il titolo tra Arsenal e Manchester City rimane intensa. Nel frattempo, il Liverpool, posizionato al quinto posto, si prepara ad affrontare un Tottenham in evidente difficoltà.

Il Tottenham in crisi e la corsa del Liverpool

Il Tottenham, sotto la guida di Tudor, ha accumulato cinque sconfitte consecutive, trovandosi ora pericolosamente vicino alla zona retrocessione. La situazione è ulteriormente complicata da scelte tecniche controverse, come la decisione di schierare il giovane Kinski al posto di Vicario nella partita di Madrid, con il primo poi sostituito dopo soli diciassette minuti a causa di tre gol subiti e due evidenti errori. Parallelamente, il Liverpool di Slot mira a ottenere continuità di risultati per scalare la classifica e rafforzare la propria posizione in ottica europea.

Le altre partite di Premier e il quadro europeo

Oltre all'atteso confronto tra Liverpool e Tottenham, il calendario della Premier League include partite di rilievo come Manchester United-Aston Villa, con entrambe le squadre appaiate al terzo posto, e Chelsea-Newcastle, dove i Blues cercano un riscatto dopo la sconfitta subita a Parigi.

L'Arsenal attende l'Everton, mentre il Manchester City si recherà in casa del West Ham. Guardiola deve recuperare sette punti rispetto ai Gunners, ma con una partita ancora da disputare. Il Nottingham, impegnato contro il Fulham, lotta per ottenere punti cruciali in chiave salvezza.

La situazione delle squadre inglesi nelle competizioni europee è critica: nei nove incontri disputati tra Champions League ed Europa League, solo l'Aston Villa è riuscita a ottenere una vittoria. Manchester City, Chelsea e Tottenham dovranno recuperare un deficit di tre gol nel ritorno degli ottavi, lasciando Liverpool e Arsenal come uniche squadre con reali possibilità di proseguire il cammino.

Il recente scontro diretto tra Liverpool e Tottenham

Nel più recente incontro diretto, il Liverpool ha prevalso sul Tottenham con il punteggio di due a uno, conquistando la seconda vittoria consecutiva e raggiungendo il Chelsea al quarto posto in classifica. Tutte le reti sono state siglate nel secondo tempo: Isaak ha sbloccato il risultato al cinquantaseiesimo minuto, su assist di Wirtz, seguito dal raddoppio di Ekitike dieci minuti dopo, su cross di Frimpong. Il Tottenham, già in inferiorità numerica dal trentatreesimo minuto per l'espulsione di Xavi Simons, è riuscito ad accorciare le distanze con Richarlison all'ottantatreesimo. Nel finale, gli Spurs sono rimasti in nove uomini a causa dell'espulsione di Romero al novantatreesimo minuto.

Questa vittoria permette ai Reds di consolidare la propria posizione in zona Champions League, mentre il Tottenham vede accentuarsi la propria crisi, sia in termini di risultati che di gestione dell'organico, con la pressione sull'allenatore Tudor che aumenta ulteriormente.