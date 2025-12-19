Il Submarino Amarillo ospiterà il Barcellona al celebre Estadio de la Ceramica per la 17ª giornata di La Liga 2025/26. Il fischio d’inizio è previsto per le 16:15 di domenica 21 dicembre. L’incontro, che si preannuncia particolarmente caldo, vedrà i padroni di casa del Villarreal sfidare una compagine blaugrana determinata a confermare il proprio ruolo di favorita nella corsa al titolo.

Le probabili formazioni di Villarreal-Barcellona

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.



Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford; Ferran Torres.

Quote di Villarreal-Barcellona: favoriti i blaugrana

Il Barcellona arriva a Villarreal da favorita, secondo le principali agenzie scommesse. William Hill quota la vittoria degli ospiti a 1.85, il pareggio a 4.33 e il successo del Villarreal a 3.30.

Da Bet365 le quote sono simili, con il Barcellona a 1.85, il pareggio a 4.75 e il Villarreal a 3.25. Le quote riflettono la fiducia dei bookmaker nei confronti della squadra catalana, nonostante il fattore campo a favore dei padroni di casa.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Tajon Buchanan: l'uomo chiave del Villarreal

Tajon Buchanan, ala canadese di 26 anni, ha stupito in questa stagione nella Liga con una media di 7.1.

Con 15 presenze di cui 9 da titolare, Buchanan ha trovato la rete 5 volte, dimostrando grande incisività con 6 dei suoi 8 tiri nello specchio. La sua dinamicità è ulteriormente evidenziata dai 110 duelli di cui la metà vinti, e le sue prestazioni offensive sono complementate da 271 passaggi totali, di cui 13 chiave.

Lamine Yamal: promessa del calcio mondiale in maglia blaugrana

Lamine Yamal, centrocampista spagnolo di soli 18 anni, si sta imponendo come una delle giovani promesse più brillanti nel firmamento calcistico europeo. Con un rendimento stellare che gli ha fruttato un rating medio di 7.75, Yamal si distingue per la sua versatilità e creatività. In 1081 minuti, ha segnato 6 reti e fornito 7 assist decisivi, mostrando una precisione non indifferente nel servizio ai compagni con 602 passaggi complessivi e 26 passaggi chiave.

Ferran Torres: l'attaccante su cui puntare

Ferran Torres, l’attaccante spagnolo di 25 anni, è un terminale offensivo fondamentale per il gioco del Barcellona. Ha partecipato in tutte le 16 partite di campionato, confermandosi una pedina cruciale per la formazione catalana. Con 11 gol e un assist all'attivo, Torres è una continua minaccia per le difese avversarie, dimostrando precisione nei tiri con 31 tentativi di cui ben 22 centrando lo specchio avverso. Nonostante una partecipazione più limitata nei duelli vinti, la sua capacità di lettura e movimento rende la sua presenza sul campo determinante per la compagine blaugrana.