Il 20 dicembre all'Etihad Stadium di Manchester, i campioni uscenti della Premier League, il Manchester City, ospiteranno il West Ham alle ore 16:00 per la 17ª giornata di campionato. I Citizens, trainati dai gol di Haaland, cercano di consolidare la loro posizione ai primi posti della classifica. Nel frattempo, il West Ham punta a portare a casa un risultato positivo per risalire in classifica.

Le probabili formazioni di Manchester City-West Ham

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Bernardo Silva, Reijnders, Foden; Haaland.



West Ham (4-3-1-2): Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Todibo, Kilman; Magassa, Potts, Fernandes; Paqueta; Bowen, Summerville.

Quote di Manchester City-West Ham: Citizens nettamente favoriti

Il Manchester City è chiaramente favorito per i bookmaker. William Hill quota la vittoria del City a 1.20, il pareggio a 6.50 e il successo del West Ham a 11.00.

Bet365 offre quote simili, con il City a 1.20, il pareggio a 8.00 e la vittoria del West Ham a 11.00. Le scommesse indicano un grande favore verso la squadra di Guardiola.

Le statistiche dei giocatori chiave

Erling Haaland: il cannoniere implacabile

Erling Haaland, il norvegese dal fisico imponente, è il pericolo pubblico numero uno per le difese avversarie.

Le sue 17 reti in 16 presenze in questa stagione parlano chiaro, con una media gol che intimorisce gli avversari. Aggiunge al suo score anche 3 assist, rendendolo un attaccante completo.

Phil Foden: il mago del centrocampo

Phil Foden, giovane talento inglese, ha già messo a segno 7 gol e fornito 2 assist in 14 presenze questa stagione. Con 1137 minuti giocati e una media di 7.36, la sua vivacità è cruciale nella manovra offensiva dei Citizens.

Rayan Cherki: la promessa francese

Rayan Cherki, con la sua tecnica raffinata, ha contribuito con 6 assist e 1 gol finora. In 496 minuti di gioco, ha dimostrato abilità nel creare spazi e opportunità per i compagni, rendendosi una pedina fondamentale nella scacchiera di Guardiola.

Jarrod Bowen: il faro degli Hammers

Jarrod Bowen, autore di 5 gol e 1 assist in 16 apparizioni, è l'uomo chiave del West Ham. Con 27 falli subiti, dimostra di essere una spina nel fianco per le difese, e la sua capacità nel dribbling (25 successi su 56 tentativi) è una risorsa preziosa per gli Hammers.

Crysencio Summerville: agilità e dinamismo

Crysencio Summerville ha mostrato qualità promettenti con un assist in 11 partite, e con la sua velocità è un costante pericolo per le retroguardie avversarie. Anche se non ha ancora segnato, il suo impatto sul gioco è tangibile grazie ai duelli vinti e alla sua propensione a guadagnare calci di punizione.