Tammy Abraham torna all’Aston Villa. L’attaccante inglese, 28 anni, conclude la sua esperienza al Besiktas per fare ritorno nel club con cui aveva già militato nella stagione 2018-2019. L’operazione è stata ufficializzata il 27 gennaio 2026: il Besiktas, dopo aver esercitato il diritto di riscatto nei confronti della Roma, ha ceduto il giocatore alla squadra inglese per una cifra pari a 21 milioni di euro.

Dettagli dell’operazione

Abraham, legato alla Roma dal 2021, era stato precedentemente ceduto in prestito al Besiktas nella prima parte della stagione.

Il club turco ha quindi fatto valere il diritto di riscatto, fissato a 13 milioni di euro, per poi trasferire il calciatore all’Aston Villa per 21 milioni. Il ritorno in Premier League rappresenta un nuovo capitolo per l’attaccante, già protagonista con i Villans in passato.

Il ruolo previsto all’Aston Villa

L’arrivo di Abraham è stato concepito per rafforzare il reparto offensivo dell’Aston Villa, attualmente posizionato al terzo posto in classifica nel campionato inglese. Il 28enne si inserisce come alternativa a Ollie Watkins, unico attaccante di ruolo a disposizione dopo il trasferimento di Donyell Malen alla Roma.

Un ritorno strategico

L’Aston Villa ha confermato il ritorno di Tammy Abraham con un accordo che si aggira intorno ai 18,25 milioni di sterline, equivalenti a circa 21 milioni di euro, e un contratto della durata di quattro anni e mezzo.

Il Besiktas, dal canto suo, aveva esercitato l’opzione di acquisto per circa 11 milioni di sterline (circa 12,65 milioni di euro) prima di finalizzare la cessione al club inglese. L’operazione ha visto anche il trasferimento del giovane centrocampista Yasin Ozcan al Besiktas.

Abraham aveva già lasciato un segno indelebile nella stagione 2018-2019, realizzando 25 gol in 40 presenze e contribuendo in modo significativo alla promozione dell’Aston Villa in Premier League. Il suo rientro è considerato un rinforzo di spessore per la squadra allenata da Unai Emery.