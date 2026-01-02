La diciottesima giornata della Serie A stagione 2025/26 ci regala un incontro di grande spessore tra Atalanta e Roma. Le due squadre si affronteranno venerdì 3 gennaio, alle ore 20:45, nella suggestiva cornice della New Balance Arena di Bergamo. L'appuntamento è imperdibile non solo per il ritorno di Gasperini, che guiderà i giallorossi contro la sua ex squadra, ma anche per la sfida storica e sempre appassionante tra i nerazzurri e i capitolini.

Le probabili formazioni di Atalanta e Roma

L'Atalanta di Palladino scenderà in campo con un solido 3-4-2-1, schierando Carnesecchi tra i pali, e una linea difensiva composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac.

Il centrocampo vedrà protagonisti Musah, Ederson, De Roon e Zappacosta, quest'ultimo di ritorno dopo un breve infortunio. Davanti, De Ketelaere e Pasalic supporteranno l'unica punta Scamacca.

La Roma di Gasperini, che affronterà il match con lo stesso modulo dei padroni di casa, schiererà Svilar in porta, protetto da Mancini, Ziolkowski e Hermoso. A centrocampo, Celik, Cristante, Koné e Wesley cercheranno di garantire solidità e creatività. L'attacco sarà guidato dall'argentino Dybala, supportato da Soulé e Ferguson, con quest'ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Baldanzi.

Quote di Atalanta-Roma: bergamaschi favoriti

I bookmaker vedono l'Atalanta leggermente favorita per questo incontro.

William Hill quota la vittoria casalinga a 2.20, il pareggio a 3.10 e il successo della Roma a 3.25. Quote simili anche per Bet365, che offre la vittoria dell'Atalanta a 2.30, il pari a 3.20 e quella degli ospiti a 3.30. La sfida si preannuncia comunque combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Giocatori chiave: De Ketelaere, Pašalić e Dybala sotto i riflettori

Charles De Ketelaere, talentuoso attaccante belga dell'Atalanta, è una delle pedine più interessanti della squadra di Palladino.

Nelle prime 15 presenze stagionali, De Ketelaere ha collezionato 2 gol e 1 assist, con una valutazione media di 7.2, mostrando la sua influenza in campo non solo in termini di marcature ma anche per il suo contributo nelle fasi di costruzione. Spesso il belga, grazie ai suoi 192 cm di altezza, è una minaccia nelle palle alte.

Mario Pašalić, esperto centrocampista croato, ha partecipato a 16 incontri con la Dea, effettuando 721 passaggi e contribuendo con 1 gol e 2 assist alla causa atalantina. La sua presenza fisica e visione di gioco lo rendono un punto di riferimento per la mediana nerazzurra, capace di influenzare il ritmo della partita.

Sul fronte opposto, Paulo Dybala cerca ancora di trovare il suo smalto migliore.

Finora l'argentino ha segnato solo 1 gol in 12 apparizioni per la Roma, ma la sua capacità di creare opportunità rimane fuori discussione, come evidenziato dai 23 passaggi chiave forniti ai compagni. Al 32enne serve ritrovare fiducia sotto la direzione di Gasperini per tornare ad essere decisivo come nei tempi migliori.