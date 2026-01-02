Domenica 4 gennaio, alle ore 12:30, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà l'attesa sfida di Serie A tra Lazio e Napoli, valida per la diciottesima giornata del campionato 2025/26. I partenopei di Antonio Conte si presentano nella capitale determinati a mantenere la loro posizione nelle zone alte della classifica, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri cercano di proseguire la loro risalita dopo un periodo di alti e bassi. Con una rosa ridisegnata da acciacchi e squalifiche, entrambi gli allenatori dovranno ottimizzare le loro scelte tecniche per questa sfida.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Per la Lazio, Maurizio Sarri opta per il 4-3-3, con Provedel tra i pali e un quartetto difensivo formato da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. Tornano titolari a centrocampo Guendouzi e Basic, affiancati da Cataldi, mentre in attacco saranno Isaksen, Noslin e Zaccagni a tentare di scardinare la difesa partenopea. Castellanos, in procinto di trasferirsi al West Ham, non sarà della partita.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Il Napoli di Antonio Conte si affida al modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus in difesa. Politano e Spinazzola agiranno sulle fasce, mentre Lobotka e McTominay copriranno il centrocampo.

Davanti la qualità di Neres ed Elmas supporterà l'unica punta Højlund. Ancora indisponibile Lukaku, mentre De Bruyne sarà fuori fino alla ventottesima giornata.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Højlund.

Le quote di Lazio-Napoli: ospiti favoriti

Secondo i bookmaker, il Napoli parte come favorito per la sfida: William Hill quota la vittoria degli ospiti a 2.30, il pareggio a 2.90 e il successo della Lazio a 3.25.

Anche Bet365 concorda, offrendo il successo partenopeo a 2.30, mentre il pareggio è quotato a 3.10 e la vittoria casalinga a 3.40. I numeri riflettono l’attuale stato di forma delle due squadre, con il Napoli che appare più solido e con più qualità complessiva.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Guendouzi: equilibrio e dinamismo biancoceleste

Mattéo Guendouzi, a centrocampo, è un perno essenziale per la Lazio. Nelle 14 presenze stagionali, spesso ha offerto prestazioni solidissime, risultando quasi sempre tra i migliori. Con una media di 7.05, ha segnato 2 gol e offrendo 1 assist, contenuti nei suoi 1250 minuti giocati. L’aggressività in fase di contrasto e una certa propensione ai cartellini sono aspetti critici da considerare, avendo già ricevuto 6 ammonizioni e una espulsione diretta.

M. Zaccagni: versatilità e imprevedibilità offensiva

Per la Lazio, Mattia Zaccagni sarà un elemento chiave in fase offensiva. Ha totalizzato 3 gol nei 1264 minuti giocati finora, aggiungendo 0 assist.

Pur avendo una media di 7.02 nelle valutazioni, si distingue per la capacità di guadagnare falli: ben 56 subiti in 15 incontri.

S. McTominay: forza e visione al servizio del Napoli

Il dinamismo del centrocampo napoletano è incarnato da Scott McTominay, che in questa stagione ha collezionato 15 presenze, realizzando 2 gol e servendo 3 assist. Con una valutazione media di 6.81, è un giocatore chiave sia nella fase di recupero che di costruzione, con 82 duelli vinti su 162.

R. Højlund: giovane promessa nel reparto offensivo

Rasmus Højlund è uno dei giovani più attesi fra le fila del Napoli. Con 6 reti in 12 presenze, offre una media-gol impressionante anche grazie alla qualità e freddezza sotto porta. I suoi 24 falli subiti ne sottolineano il lavoro sporco a favore della squadra, oltre che la capacità di coprire il campo e difendere la palla.