Il calciomercato del Napoli si infiamma in questa ultima settimana di trattative: con le cessioni ormai quasi certe di Noa Lang e Lorenzo Lucca - il primo verso il Galatasaray, il secondo in orbita Nottingham Forest - la dirigenza azzurra sembra essere prossima a siglare l’acquisto di Giovane dall’Hellas Verona. L’esterno brasiliano andrebbe ad occupare, a parità di ruolo, proprio il posto lasciato scoperto dall’olandese arrivato la scorsa estate; il posto di Lucca non dovrebbe invece richiedere innesti dato il prossimo rientro di Lukaku e le prestazioni convincenti di Rasmus Hojlund.

Porte girevoli in casa Napoli: il brasiliano Giovane al posto di Noa Lang e Lucca

Giovane al Napoli, accordo ad un passo: circa 20 milioni di euro sarebbe la cifra messa sul piatto dalla dirigenza partenopea per assecondare le richieste dell’Hellas Verona che sembra intenzionato a lasciar partire il talento brasiliano. Una plusvalenza importante per il club veneto ma anche un investimento importante per De Laurentiis; 23 anni, duttile dal punto di vista tattico e soprattutto estroso per quanto concerne le doti tecniche. Un innesto che, laddove dovesse concretizzarsi, i tifosi sperano che possa accontentare le richieste di Antonio Conte che con un Neres ancora convalescente necessita di forze fresche proprio sulle corsie esterne nella porzione offensiva.

Giovane Santana do Nascimiento - nome completo del fantasista verdeoro - è una soluzione duttile per il Napoli dato che, proprio all’Hellas Verona, ha mostrato doti interessanti anche come attaccante in un modulo con due centravanti o come seconda punta.

Da un lato la varietà tecnico-tattica dell'attaccante brasiliano Giovane che sembra in dirittura d’arrivo dall’Hellas Verona, dall’altro l’evidente bocciatura per due acquisti recenti del Napoli: Lucca e Noa Lang. Investimenti infruttuosi e che si incastrano con i problemi della rosa guidata da Antonio Conte, tormentata dagli infortuni. Si aggiunge così un nuovo tema di discussione; al di là dei problemi fisici che hanno alimentato le problematiche della squadra, c’è forse anche qualcosa da recriminare rispetto alle strategie di calciomercato rispetto alla finestra della scorsa estate.

Un calciomercato da dimenticare: Noa Lang e Lorenzo Lucca ai saluti dopo appena 6 mesi e quasi 60 milioni di investimento

Per Noa Lang la spesa è stata di circa 25 milioni di euro; 35 milioni di euro complessivi invece per il prestito con eventuale riscatto per Lorenzo Lucca. A distanza di 6 mesi, il Napoli sembra essere prossimo a privarsi di entrambi definendo così un auto-bocciatura delle proprie scelte sul mercato. L'attaccante ex Udinese sarebbe prossimo al trasferimento al Nottingham Forest; l’esterno olandese pare invece essere in orbita Galatasaray. Entrambi i calciatori avranno così l’opportunità di rilanciarsi dopo le prestazioni opache all’ombra del Vesuvio. Certo è che se Antonio Conte ha avallato entrambe le cessioni, al netto del numero limitato di giocatori in rosa per via degli infortuni, le operazioni possono forse tradursi come sonora bocciatura da parte del tecnico leccese.