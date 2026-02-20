La danese Carina Cassøe Krüth ha conquistato il Grand Prix di dressage a Göteborg, prima prova della nona tappa della FEI Dressage World Cup 2025‑2026. In sella a Heiline’s Danciera, la cavallerizza ha ottenuto un punteggio di 74,044 %, assicurandosi la vittoria.

Una vittoria inaspettata in terra svedese

La competizione, svoltasi a Göteborg, ha visto la danese imporsi con una ripresa di alto livello. Alle sue spalle si sono piazzati i padroni di casa: Patrik Kittel con Touchdown (73,565 %) e Maria von Essen con Invoice (73,544 %), rispettivamente secondo e terzo classificato.

Contesto e prospettive della competizione

La prova ha visto la partecipazione di nove binomi, senza la presenza di atleti italiani. Il programma proseguirà con la gara di Freestyle, all’interno del Gothenburg Horse Show, mentre domenica sarà la volta della prova di salto ostacoli per la FEI Jumping World Cup 2025‑2026.

Ritorno alle competizioni internazionali

La vittoria di Carina Cassøe Krüth a Göteborg segna un significativo ritorno alle competizioni internazionali dopo la maternità. In sella a Heiline’s Danciera, la danese ha superato le proprie aspettative con una performance espressiva e sicura. La cavallerizza ha definito la prova “divertente” anche per la cavalla, dichiarando: “I had fun, and I think Danciera did too.

She was really with me today.”

Patrik Kittel, pur soddisfatto dell’esperienza in arena, ha ammesso qualche imprecisione: “It was very fun to ride. Touchdown felt very good, but he wasn’t quite sure whether it was dressage or hockey today and got a bit quick in the turns during the warm‑up.”