Il Milan ha avviato i primi contatti per Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco con contratto in scadenza a giugno. L'obiettivo è raccogliere informazioni sulla volontà del giocatore e sulle sue richieste economiche.

Il profilo di Goretzka

Il club rossonero ha preso informazioni su Goretzka, classe 1995, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà il 30 giugno 2026. L’interesse è volto a valutare la possibilità di un ingaggio a parametro zero, senza superare i limiti economici imposti dalla società.

Tempistiche e modalità

L’operazione è attualmente in fase esplorativa: il Milan non ha ancora formulato un’offerta formale, ma sta valutando la fattibilità di un accordo.

L’interesse è focalizzato sulla prossima finestra estiva, escludendo un trasferimento immediato.

Situazione contrattuale e prospettive

Goretzka non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo al rinnovo con il Bayern Monaco. Nella stagione in corso, ha collezionato quindici presenze in Bundesliga, segnando un gol, e ha avuto un ruolo marginale in Champions League. Attualmente, non è più considerato un titolare indiscusso, e il club bavarese non ha avviato discussioni per il prolungamento del contratto.

Interesse del Milan

Il Milan ha manifestato interesse verso il centrocampista tedesco, valutando attentamente la fattibilità dell’operazione, le sue aspettative economiche e la sua disponibilità a trasferirsi. L’attenzione è rivolta alla sessione estiva, con l’intenzione di rispettare i vincoli di bilancio stabiliti dal club.