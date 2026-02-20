Jole Galli ha concluso all’ottavo posto la gara di skicross femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, disputata a Livigno. La livignasca, dopo aver ottenuto il decimo tempo nelle qualificazioni, ha dimostrato determinazione superando gli ottavi e i quarti di finale. Tuttavia, in semifinale, non è riuscita a qualificarsi per la finalissima, dovendo cedere il passo alle avversarie più quotate.

La gara e l’analisi di Galli

“Come sto? Per la caduta bene”, ha dichiarato Galli, commentando la sua prestazione. “Ho dato tutto fin dalle prime heat, accusando poi un po’ la fatica.

Sicuramente il supporto del pubblico fa piacere, sentivo il tifo dalla partenza ed avevo paura di non reggere la pressione; in realtà mi ha caricato. Mi sentivo stanca, ma ho mollato non per mia volontà”. Riguardo alla semifinale, ha aggiunto: “Appena ho visto che le prime due si erano toccate ci ho creduto, ma ci credevo dalla mattina. In semifinale ho capito di avere la velocità, è mancata però un pizzico di lucidità, mi girano. Appena riguarderò la gara tirerò le somme di questa Olimpiade”.

Il podio e il riconoscimento alla vincitrice

Commentando il podio finale, Galli ha espresso il suo riconoscimento: “Viste le ultime gare di Coppa del Mondo, Daniela Maier se lo merita tutto; Sandra Näslund è sempre forte, Fanny Smith anche.

È un podio super meritato, mi sarebbe piaciuto infilarmi. Sarà per la prossima volta”. La tedesca Daniela Maier ha conquistato l’oro, precedendo la svizzera Fanny Smith e la svedese Sandra Näslund.

La prestazione olimpica

Galli, dopo il decimo tempo nelle qualificazioni, ha mostrato determinazione superando ottavi e quarti. In semifinale, però, non è riuscita a qualificarsi per la finalissima. Nella small final, è caduta in un atterraggio, fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche. Ha così chiuso all’ottavo posto, migliorando il decimo posto ottenuto a Pechino 2022.