Era passata poco meno di un'ora e in conferenza stampa Luciano Spalletti nel post Juventus-Napoli, match vinto con grande forza dai bianconeri per 3 a 0, diceva queste parole: "Vincere con gli ex campioni d’Italia ti dà ancora più certezze per avere consapevolezza di essere squadra forte, è un’iniezione di fiducia per la squadra". Dichiarazioni che sono circolate in fretta e che sono evidentemente arrivate all'orecchio anche di Antonio Conte, allenatore della formazione partenopea che nella giornata di oggi ha risposto per le rime al collega toscano.

Conte, che replica a Spalletti: 'Frase infelice, bisogna portare rispetto e stare attenti a quello che si dice'

Nella giornata di oggi e alla consueta conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match di Champions League che il Napoli dovrà giocare domani con il Chelsea, Conte ha quindi risposto a Spalletti usando questi termini: "La sua è una frase infelice, perché innanzitutto noi abbiamo ancora lo scudetto cucito sulla maglia. Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere nei confronti di un'altra squadra e mi dispiace sentire queste cose perché Luciano Spalletti è un bravissimo allenatore, ma magari deve stare attento un po' quando parla".

Conte ha poi sottolineato come a suo avviso non sia appropriato da parte di Spalletti rilasciare determinate dichiarazioni quando il campionato di Serie A è ancora in una fase aperta, con sedici giornate da disputare.

Secondo Conte, l’interpretazione della gara di domenica potrebbe aver indotto proprio il tecnico bianconero a formulare valutazioni eccessivamente negative sullo stato di forma dei partenopei.

L’allenatore salentino ha infine evidenziato come tali considerazioni risultino comunque poco gradite, dal momento che il club partenopeo ha lavorato a lungo e con grande impegno per conquistare il tricolore dello scorso anno, un traguardo che merita rispetto.

Capuano: 'La polemica di Conte sulla frase di Spalletti? Un'enorme operazione di distrazione di massa'

Le parole di Conte e la diatriba con Spalletti hanno acceso la discussione sul web e il giornalista Giovanni Capuano ha detto in merito su X: "La polemica di Conte sulla frase di Spalletti, peraltro detta anche in modo diverso nella stessa circostanza, mi pare un’enorme operazione di distrazione di massa".